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緬懷金鐘視帝龍劭華 楊子儀：最後的壓箱寶

記者陳慧貞／綜合報導
「少女八家將」是已故金鐘視帝龍劭華的最後一部完整作品。(圖／華視提供)
「少女八家將」是已故金鐘視帝龍劭華的最後一部完整作品。(圖／華視提供)

林韋君、楊子儀、張勛傑、龍劭華主演華視8點檔「少女八家將」，該劇講述一個分崩離析的藝陣家族，因為傳承而聚合，一個熱愛藝陣「跳將」的女子，為了守護父親的家將館，不顧父親的反對及傳統禁忌，組成女子八家將，不顧世俗的眼光、堅持不懈的她，從不被認同、瀕臨解散到創建屬於自己的表演舞台。

該劇於高雄內門拍攝，為已逝金鐘視帝龍劭華的最後一部完整作品，在歷經欠款、版權風波時隔三年終於見天日，楊子儀感慨表示：「這一部劇是最後的壓箱寶，我一直很期待能再次看到龍哥的作品。」

女主角林韋君也認為拍攝該劇是人生中最難忘的一段回憶，「一項非常光榮的成就。」直言拍攝過程辛苦，「每一位八家將演員臉譜不同，化一張臉就需耗時一小時，所以幫演員畫臉的師傅，每天凌晨一點就要開始替演員畫臉，但因顏料乾掉後會龜裂，師傅也必須一整天帶著化妝顏料、工具，跟著劇組人員四處奔波」。

在高雄拍攝繞境、迎神表演的片段時，由於太陽太大、天氣太熱，發生所有人員集體中暑的事件，林韋君趁空檔時間，替大家準備冰桶和毛巾，以防再次中暑，楊子儀則驚訝表示：「有這件事情？我怎麼沒有一起中暑？」等仔細回想過後，他才恍然大悟笑說：「因為我都戴著斗笠可以遮陽啦！」令眾人捧腹大笑。

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