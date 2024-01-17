約會被偷拍…林韋君告別單身 認愛米其林主廚

林韋君宣傳「少女八家將」分享新戀情。（圖／華視提供）

林韋君、楊子儀、許鈞鈞主演，華視台劇 「少女八家將」歷經欠款、版權風波，時隔3年終於重見天日，演員們16日出席記者會分享拍戲心得，有「演藝圈發電機始祖」封號的林韋君去年12月被直擊爆新戀情，她露出滿臉幸福甜笑，認了戀上186公分的天菜帥主廚李皞（Paul Lee)，表示：「目前還在了解狀態，慢慢發展中。」

林韋君感情空窗4年，去年透過朋友介紹認識41歲米其林主廚李皞，第一次見面時彼此僅互換聯繫方式，知道對方開餐廳，她還說會到餐廳光顧，但第二次見面已是3個月後，彼此停留在第一印象，後來才逐步進展到交往。

這些年來，林韋君淡出演藝圈當瑜伽老師，曾形容自己是「一隻腳已踏出演藝圈」，而男方也因從小在美國長大，不熟悉台灣演藝圈，初識時以為她的本業是瑜伽老師，直到某次經過她代言的健身房看到宣傳照，才驚訝發現「原來妳是大明星」。

2人交往不到1年，又因工作忙碌相處時間不多，對於戀情曝光反應？林韋君表示：「我想他應該有心理準備吧，知道我是藝人，（被偷拍）也是遲早的事，畢竟我們會約會嘛。」一旁楊子儀八卦搜尋新聞，看著照片品頭論足：「看起來很高、很壯耶！」林韋君則補充道：「身高186吧。」，滿臉洋溢幸福甜笑。