蔡明亮將重返柏林 憶起曾遭捲款掏空 憤怒拍進電影裡

李康生、陳湘琪主演「天邊一朵雲」享譽國際影展。（圖／汯呄霖電影提供）

第74屆柏林影展經典單元公布入選名單，導演蔡明亮執導的「天邊一朵雲」4K修復版將於柏林影展世界首映，除了經典再現，蔡明亮也將帶著第10部行者「無所住」出席柏林影展，演員李康生、亞儂弘尚希都將一同登台。

「天邊一朵雲」為蔡明亮2005年經典作品，以AV產業聳動題材，與充滿魔幻、情色及荒誕歌舞的強烈影像風格，當年一舉入選柏林影展主競賽，不僅話題十足，更勇奪最佳藝術貢獻銀熊獎等3項大獎，帶旺當年在台上映創下破千萬票房佳績，也是蔡明亮生涯至今在台票房最佳作品。暌違19年，「天邊一朵雲」4K修復版由國家電影及視聽文化中心進行，以嶄新面貌重現，並獲高雄電影館支持，新版主視覺海報也配合此次柏林影展入選消息釋出。

蔡明亮表示：「「天邊一朵雲」2005年在柏林影展一口氣抱回了最佳藝術貢獻銀熊獎、國際影評人費比西獎和影展創辦人獎3個大獎，也在當年的南特影展贏得最佳導演和最佳男主角；回到台灣，因影片在高雄取景，更破天荒獲得高雄市政府的台幣千萬獎金（約31.6萬美元），也因內容涉及露骨的情色畫面，當時的新聞局電檢處找來15位社會人士進行投票 ，以一刀未剪通過審議。這部片是我創作生涯最賣座的電影，A片的內容混搭荒誕的歌舞，一上片就引爆爭議，天天上新聞。」

蔡明亮也形容「天邊一朵雲」是他用力最猛的作品，「李安看完電影劈頭問我，為何如此憤怒？我苦笑，這片差點拍不成，拍這片之前，我遭逢人生最低潮，我被騙了，騙我的人是我電影公司的合夥人之一，我因為信任他，公司存摺跟大小章全由他保管，沒想有一天他竟掏空了公司，扔下一屁股債務跑掉。」他說最信任的人幾乎把他推落谷底，讓他受傷很深、充滿怨恨，更是一蹶不振，什麼電影都不想拍了，「所幸小康一直陪在我身邊，湘琪也在一旁安慰打氣，鼓勵我拍戲，我忍氣吞聲，最後把怨氣全拍進了電影裡。」

對於 4K修復版的「天邊一朵雲」19年後重回柏林，蔡明亮表示十分高興，也不勝唏噓，「慶幸當年我並沒有被小人打倒，在艱難的日子裡終究完成了這部作品。電影有自己的生命，它會比我們活得更久。」