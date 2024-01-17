我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議

蔡明亮將重返柏林 憶起曾遭捲款掏空 憤怒拍進電影裡

記者陳建嘉／綜合報導
李康生、陳湘琪主演「天邊一朵雲」享譽國際影展。（圖／汯呄霖電影提供）
李康生、陳湘琪主演「天邊一朵雲」享譽國際影展。（圖／汯呄霖電影提供）

第74屆柏林影展經典單元公布入選名單，導演蔡明亮執導的「天邊一朵雲」4K修復版將於柏林影展世界首映，除了經典再現，蔡明亮也將帶著第10部行者「無所住」出席柏林影展，演員李康生、亞儂弘尚希都將一同登台。

「天邊一朵雲」為蔡明亮2005年經典作品，以AV產業聳動題材，與充滿魔幻、情色及荒誕歌舞的強烈影像風格，當年一舉入選柏林影展主競賽，不僅話題十足，更勇奪最佳藝術貢獻銀熊獎等3項大獎，帶旺當年在台上映創下破千萬票房佳績，也是蔡明亮生涯至今在台票房最佳作品。暌違19年，「天邊一朵雲」4K修復版由國家電影及視聽文化中心進行，以嶄新面貌重現，並獲高雄電影館支持，新版主視覺海報也配合此次柏林影展入選消息釋出。

蔡明亮表示：「「天邊一朵雲」2005年在柏林影展一口氣抱回了最佳藝術貢獻銀熊獎、國際影評人費比西獎和影展創辦人獎3個大獎，也在當年的南特影展贏得最佳導演和最佳男主角；回到台灣，因影片在高雄取景，更破天荒獲得高雄市政府的台幣千萬獎金（約31.6萬美元），也因內容涉及露骨的情色畫面，當時的新聞局電檢處找來15位社會人士進行投票，以一刀未剪通過審議。這部片是我創作生涯最賣座的電影，A片的內容混搭荒誕的歌舞，一上片就引爆爭議，天天上新聞。」

蔡明亮也形容「天邊一朵雲」是他用力最猛的作品，「李安看完電影劈頭問我，為何如此憤怒？我苦笑，這片差點拍不成，拍這片之前，我遭逢人生最低潮，我被騙了，騙我的人是我電影公司的合夥人之一，我因為信任他，公司存摺跟大小章全由他保管，沒想有一天他竟掏空了公司，扔下一屁股債務跑掉。」他說最信任的人幾乎把他推落谷底，讓他受傷很深、充滿怨恨，更是一蹶不振，什麼電影都不想拍了，「所幸小康一直陪在我身邊，湘琪也在一旁安慰打氣，鼓勵我拍戲，我忍氣吞聲，最後把怨氣全拍進了電影裡。」

對於 4K修復版的「天邊一朵雲」19年後重回柏林，蔡明亮表示十分高興，也不勝唏噓，「慶幸當年我並沒有被小人打倒，在艱難的日子裡終究完成了這部作品。電影有自己的生命，它會比我們活得更久。」

蔡明亮甫於年初結束全台為期十週的「日子」院線映演，於北師美術館「蔡明亮的日子」展覽也同步劃下精彩句點，此刻他正在瑞士日內瓦著名的藝術中心Le Commun進行「行者」展覽的佈置，預定18號起進行為期3週的展出，並搭配一系列由黑電影（Black Movie）影展策劃的專題映演及講座活動。本屆柏林影展將於2月15日至25日舉行。

蔡明亮經典「天邊一朵雲」4K修復版入選74屆柏林影展經典單元。（圖／汯呄霖電影提...
蔡明亮經典「天邊一朵雲」4K修復版入選74屆柏林影展經典單元。（圖／汯呄霖電影提供）

投票 美術館

上一則

懶理抄襲爭議 (G)I-DLE秀新照 舒華難得秀性感美腿

下一則

郭碧婷40歲生日 向佐連發8文刷屏送祝福

延伸閱讀

蘋果Vision Pro加入MR戰局 提供150部3D電影

蘋果Vision Pro加入MR戰局 提供150部3D電影
艾美獎爆冷 珍妮佛克莉姬打敗「王冠」的她奪劇情類女配

艾美獎爆冷 珍妮佛克莉姬打敗「王冠」的她奪劇情類女配
「天邊一朵雲」重返柏林影展 蔡明亮憶把怨氣拍進電影

「天邊一朵雲」重返柏林影展 蔡明亮憶把怨氣拍進電影
「富都青年」吳慷仁 入圍亞洲電影大獎爭影帝

「富都青年」吳慷仁 入圍亞洲電影大獎爭影帝

熱門新聞

唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

2024-01-10 20:32
孟耿如(左)日前曬出全家福近照。圖／摘自臉書

黃子佼又傳「輕生」孟耿如火速發聲喊「不懂」

2024-01-08 14:47
金球獎最佳男主保羅吉馬蒂(Paul Giamatti)被拍到在In-N-Out用餐。(截取自X)

領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上

2024-01-09 13:51
林奕嵐(左)與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是好友，兩人一同遊歐洲。圖／周子娛樂提供

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

2024-01-12 17:02
銀色夫妻林子祥(右)、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚。（取材自微博）

林子祥當年拋家棄子「扶正」葉蒨文 正宮相隔28年發聲

2024-01-12 20:37
唐嫣氣場全開，讓人想起當年的金鷹女神。(取材自微博)

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

2024-01-13 20:34

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案