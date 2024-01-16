翁倩玉兄妹聯展 相約要一起活到100歲

翁倩玉(右)和哥哥翁祖模舉辦聯展，約好活到百歲。（記者沈昱嘉／攝影）

旅日巨星翁倩玉和知名建築設計師哥哥翁祖模舉辦「O2藝境畫篇 翁倩玉版畫×翁祖模建築」聯展，兄妹兩人日前一起出席記者會，親自為賓客導覽。翁倩玉笑說，這是他們兄妹倆首度合體辦展，97歲的母親已經先睹為快，為她和哥哥的聯展送上祝福。

73歲的翁倩玉神采奕奕，和現場來賓分享：「我們兄妹首次合展，哥哥說可能是『最後的第一次』，我說不要，以後還是要一起聯展，我們要活到100歲。」

站在哥哥翁祖模身邊，翁倩玉臉上神情滿是崇拜，「以前不曉得談過幾次，討論了30幾年，想要在哥哥的建築中做我的版畫，但都沒實現，這次看到我哥哥的模型，不知道他做了這麼多，而且那麼有名的建築，我很驕傲。」

翁倩玉想起小時候總愛黏著哥哥，看著哥哥迷車子、建築物，她在旁也玩得開心。如今兄妹倆各自於版畫及建築領域中擁有一片天，翁祖模這次精選出高雄流行音樂中心、台中高鐵站等作品，很多民眾現場看了才知道是出自他之手。翁倩玉說哥哥個性低調，得獎無數但家人時常看到新聞才知道。

此外，日前日本 演歌天后八代亞紀病逝，翁倩玉不捨地說，有次八代亞紀臨時無法演出，由她補位上台代打。「我了解她的身體真的不能唱，她很喜歡唱歌，我一直希望她能好起來，非常遺憾。」