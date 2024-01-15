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李鴻其熱戀「浪姐」王紫璇 朝結婚方向前進

記者黃保慧／綜合報導
王紫璇(圖)和李鴻其穩定交往。(取材自微博)
王紫璇(圖)和李鴻其穩定交往。(取材自微博)

台灣男星李鴻其近日和惠英紅、張小斐主演新片「拯救嫌犯」，該片由中國導演張藝謀之女張末執導。李鴻其日前接受訪問，提到在戲中為了追嫌犯狂跑，受了不少傷，拍完一年多，疤痕仍未消。問起相比之下，女生是否有比較好追？他大笑搖頭說：「都很難！大家都很難追。」不過他已有穩定交往的女友王紫璇，更鬆口兩人朝結婚的方向前進。

曾以「醉‧生夢死」拿到金馬獎「最佳新演員」的李鴻其最近在新片飾演瘋瘋癲癲的刑警，有不少精采動作戲。其中一場追搶匪的飛踢畫面，為了配合技術拍攝，來回跑了八次，受了許多皮肉傷。另一場在車上被綁票，雖然只有幾分鐘的畫面，卻拍了三天。

對於動作戲，他表示很過癮，「現實生活是沒辦法打得暴力，但可以從戲劇做到這件事，越用力越狠，越對得起觀眾。」不過他笑說，有想過以後不要那麼辛苦拍動作戲，「主要動作戲會有點害怕，受很多受傷，有些舊傷修復不回來。」

他很享受之前拍的愛情文藝片，但他說：「差不多結束那個談戀愛的感覺，覺得自己有轉變階段，慢慢要男人一點。」他也羞認： 「戀愛不需要靠演戲，戀愛可以在生活好好談。」

他與曾在「乘風破浪」表現突出的女友王紫璇穩定交往中，鬆口說：「我們好好的很順利，一切都很穩定，我不可能永遠只當男朋友，現在很幸福快樂。」

被問到是不是在放閃？他害羞抓頭：「我沒有在閃啦！」他也透露：「希望可以好好的，順利穩定後，未來可以結婚走向人生下一步，創作養分也來自於這裡，體驗到很多家庭責任、感情責任。」而他沒有因為工作疏於陪伴，表示彼此在工作上會交流，生活也無話不談。

李鴻其最近也轉當導演，拍攝「愛是一把槍」獲威尼斯影展未來之師獎。現在他正著手第二部片，這幾天如火如荼剪接中。對於新年願望，除了把第二部片做完，也希望可以等到自己喜歡的角色。他說：「我覺得我現在真的想要花很長的時間等到一個角色，看很多喜歡的大前輩，三、四年演一個角色，我好像也可以全心全力等待一個好像是我這個階段需要的角色，應該要再跨一個度。」

他也表示，導演的部分，希望前三部都是自己的片，還因此推掉了四部執導演影的邀約。

李鴻其在片中飾演警察。(圖／原創娛樂提供)
李鴻其在片中飾演警察。(圖／原創娛樂提供)

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