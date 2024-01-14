「富都青年」吳慷仁 入圍亞洲電影大獎爭影帝

吳慷仁(左)、陳澤耀再度入圍亞洲電影大獎。(本報資料照片)

本報系聯合報報導，第17屆亞洲電影大獎日前公布入圍 名單，剛憑藉著「富都青年」奪下金馬影帝的吳慷仁將與梁朝偉 、役所廣司等人角逐影帝，備受矚目。

金馬60影帝后吳慷仁、林品彤雙雙入圍影帝后，前者以電影「富都青年」將與「我的完美日常」役所廣司、「金手指」梁朝偉、「12.12：首爾之春」黃晸珉、「滿江紅」沈騰角逐影帝寶座。而林品彤憑藉著「小曉」迎戰蔣勤勤、周冬雨、鄭裕美、菊池凜子等女星。

對於入圍影帝，吳慷仁說：「感謝大會，非常榮幸能夠跟亞洲這麼有分量的演員一同提名，期待到香港 出席此盛事，跟其他提名者交流及分享演戲心得。更多謝導演王禮霖以及電影裡面飾演弟弟的陳澤耀，獎項提名是對電影額外的鼓勵。」

至於入圍男配角的「富都青年」陳澤耀也分享感言：「在忙碌的『富都青年』宣傳工作中，被告知獲提名，還未回過神來，但也很開心。」

陳澤耀表示，非常感謝哥哥吳慷仁、導演王禮霖和整個團隊的努力，把角色呈現給大家，並期待到香港出席頒獎禮。他提到另一名童星入圍者黃梓樂，「在台灣金馬獎認識了梓樂，並約定了我去香港的時候要見面，期待梓樂帶我遊玩。」

他也恭喜其他馬來西亞入圍電影，「馬來西亞電影能夠衝出海外並不容易，所以感謝亞洲電影大獎，感謝喜歡電影的每一位。」

另據中央社報導，林品彤在電影「小曉」飾演過動症少女。林品彤感謝評審團肯定，「與這麼多優秀的前輩一起獲得提名，我真的無比榮幸與開心！」

另外，萬芳也以「五月雪」入圍最佳女配角獎。

亞洲電影大獎頒獎典禮將於3月10日在香港頒獎。