巨額債務壓力太大? 澎恰恰暴瘦5公斤

澎恰恰(左二)和許效舜(左一)同台錄製除夕特別節目。(記者吳致碩／攝影)

台灣藝人澎恰恰、許效舜、曾國城、陳漢典、王仁甫和季芹等人日前同台錄製三立、中視除夕特別節目「超級華人 風雲大賞」，他們分別代表不同節目，陳漢典被虧取代吳宗憲，澎恰恰則意有所指地說：「我怕的人沒來就沒事了。」後方的許志豪心繫于美人選情，舞台上眾人各懷不同心思。

吳宗憲因為「綜藝玩很大」出國錄影，分身乏術所以改派陳漢典代表主持除夕特別節目。這也是陳漢典首次「扶正」，和曾國城搭檔組隊廝殺。而吳宗憲為了投票 ，最後還是連夜搭紅眼班機回台，幾乎一夜沒有闔眼，一早準時現身投票所，幽默高唱「明天會更好」。

于美人今年投入選戰，也缺席除夕特別節目錄影。她主持「超級紅人榜」的搭檔許志豪代表出席錄影，在舞台上為選情難掩緊張，稱讚于美人勇敢地打了一場高質感選戰。

老搭檔澎恰恰與許效舜負責拿手的說學逗唱，澎恰恰身材明顯小一號，原來他這陣子瘦了五公斤，現在維持80公斤出頭的體重。許效舜故意問他銀行戶頭是否也跟著瘦，澎恰恰只好尷尬地面對巨額債務問題，自嘲三年來答案都一樣，就是持續努力中。大家好奇難道是債務壓力令他食不下嚥？澎恰恰苦笑否認說：「壓力應該會使人變胖。」他最後只說，債務數字有減少，償債和林秉文相關的問題就交給專人處理。

大家沒忘關心握有五節目的曾國城年終紅包會發多少？他語帶無奈說絕對不會少。