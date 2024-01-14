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白嘉莉澳洲返台包車投票 杜汶澤也投下神聖一票

記者李姿瑩、陳建嘉／綜合報導
白嘉莉特地返回戶籍地台中投票。(圖／白嘉莉提供)
白嘉莉特地返回戶籍地台中投票。(圖／白嘉莉提供)

「最美麗的主持人」白嘉莉為了參與台灣總統大選投票，特地從澳洲返台，回到戶籍地台中投票。她透露，返鄉投票人潮非常踴躍，導致根本買不到高鐵票，只好臨時改為包車，克服萬難完成投票心願。另外，港星杜汶澤定居台灣三年，去年順利入籍台灣並取得身分證，也投下神聖的一票。

白嘉莉日前亮麗現身台中陳平國中，神采奕奕接受媒體採訪，沿途不少民眾認出她，彼此熱情寒暄問候。她敬業的笑容和整齊的妝髮造型，很難想像她才剛結束舟車勞頓，就是為了專程回台中一趟。

白嘉莉說：「真沒有想到，台灣的民主政治是如此成熟與先進。投票日訂不到高鐵票，只好包專車下台中，沿路好多車啊，四個小時抵達了投票所陳平國中，投下了神聖的一票。」

她過去雖遠嫁印尼，但始終關心台灣大小事，多次回台出席國慶大典等重要場合，公益行動持續至今。這次大選投票她也不缺席，以身作則和粉絲們共勉，「台灣的自由民主可謂是世界的好榜樣，願大家選出的賢能領袖，帶領我們國家走向進步、繁榮與昌盛。祝願大家投票愉快，選出您心中最理想的領袖，帶領台灣走向光明的未來」。

另外，港星杜汶澤定居台灣三年，於去年順利入籍台灣並取得身分證，他曾多次對政治發表想法，更開心表示選舉當天無論有沒有工作都會排除萬難投下神聖一票，投票日一早即秀出「投票三寶」，宣告已經完成投票。

港星杜汶澤來台定居三年，終於完成人生首次投票。(取材自臉書)
港星杜汶澤來台定居三年，終於完成人生首次投票。(取材自臉書)

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