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臉書PO出比候選人號碼手勢照 張鳳書恐遭罰

記者楊起鳳、梅衍儂／綜合報導
張鳳書在臉書PO出手勢照，恐將遭到罰款。(圖／三立提供)
張鳳書在臉書PO出手勢照，恐將遭到罰款。(圖／三立提供)

台灣總統大選投票日禁止穿戴競選衣物、比出號碼手勢，或與候選人號碼相對應的手勢，違反將被罰款。張鳳書在臉書PO出手勢照遭網友認為不當，她事後出面解釋因為不夠熟悉選罷法相關規定，謝謝提醒，但仍恐將遭罰款。

這次演藝圈藝人投票踴躍，謝京穎去年底和張書偉登記結婚，首當人妻的她今年也是第一次投票。她今年30歲，早已過了年滿20歲可以投票的年紀，錯過十年主要因為工作，今年終於首次行使國民義務和權利。為了她人生第一次的投票，她特別南下，搭配極好的天氣，在投票現場擺出愛心手勢，對當選人說出期待：「期許他們可以帶領台灣，讓未來會更好的台灣。」

演藝圈的「神鵰俠侶」周遊、李朝永大選也不缺席，周遊說：「這神聖的一票不能放棄！」最近剛拍完「開創者」的陳奕也行使公民權，投下三張選票，他對未來當選者說出心中的期待「和平、繁榮、清廉」。

資深藝人陳凱倫因當天要出發到陝西出席一場十年之約的婚禮，他第一個到投票現場投票，再回家整理行李趕到桃園機場。他對未來當選人也有期許：「實現選民之所欲，台灣經濟曙光再現。」

國寶級舞蹈家曹金鈴也起個大早到投票所，她的孫姪女、未來少女17歲成員曹晶晶還沒有投票權，也特別早起陪姑婆婆先見習。曹金鈴說：「選舉是民主的象徵，希望選後回歸正常生活，勝出的領導人帶領台灣走向更好的未來。」

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