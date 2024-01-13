五月天阿信又病了 在台上噴藥畫面曝光 認了「很介意」

五月天阿信疑似再度抱病登台。（取材自臉書）

五月天近年全心投入三個不同主題的巡演，甫在台中完成6場「回到那一天」25周年巡演，短暫休息約1周後又飛往新加坡 ，13日起連辦2場「諾亞方舟10週年復刻版」最終站，主唱阿信卻被觀眾目擊轉身背對大家噴藥，疑似再度抱病登台，讓粉絲很是心疼。

阿信過去曾邊吸氧邊唱，日前在台中開唱期間就罹患感冒，並在社群上傳疑似打完針的照片，忍著不適繼續登台全力開唱，相當敬業。13日晚五月天登上新加坡國家體育場，全場依舊爆滿，然而阿信一開口就略微沙啞，期間表示自己好想一直唱一直唱，「但這種時候就很糾結了，我這麼沙啞，到底應該少唱一點，少虐待你們一點好？還是應該多唱一點？」並問大家介不介意，全場觀眾其口同聲表示不介意，他則笑說：「我自己是很介意啊！總是希望把最好的給你們」。