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安心亞問阿Ken「你從來沒喜歡過我？」 場面陷尷尬

記者林怡秀／即時報導
安心亞脫口問阿Ken「你沒喜歡過我？」，場面尷尬。（圖：中天提供）
安心亞脫口問阿Ken「你沒喜歡過我？」，場面尷尬。（圖：中天提供）

安心亞日前在節目中分享自己心目中男神的條件：「我喜歡單眼皮的男生，我覺得單眼皮有點小狗眼的感覺，再來是格局要大，內心迷人比較能夠相處，長得帥看久就膩了。」而在場的男藝人也好奇南韓啦啦隊女神安芝儇的理想型，不料安芝儇的答案竟是阿Ken，就連阿Ken自己都感到意外：「看來她知道怎樣才會有新聞點。」看到兩人初見就氣氛曖昧，安心亞忍不住揪著阿Ken衣領質問：「我很氣，我也姓安，你選安心亞還是安芝儇？」阿Ken滿懷忐忑，先是要安心亞稍微安靜幾秒，接著就脫口說出：「我選安芝儇」。

節目中安芝儇透露自己的擇偶條件：「笑起來好看，身高要180公分以上，因為我的身高很高，而且要會喝酒。」安心亞一聽，立馬揭露阿Ken的身高不僅只有168公分，而且還不會喝酒，阿Ken心急解釋：「我跟我喜歡的人在一起就會喝，只是說酒量可能沒那麼好。」此話一出，安心亞吃驚回應：「所以你從來沒喜歡過我？」瞬間場面尷尬。

安芝儇則轉移話題提問張立東：「那你選安芝儇還是李多慧？」張立東立馬陷兩難：「我以前是真的蠻喜歡多慧的，但那是去年的事情，新的一年，我只喜歡芝儇」。

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