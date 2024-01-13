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台灣「選舉章魚哥」北市天玉里總統票 賴清德居冠、柯文哲第3

台選舉／政治版圖模型選舉結果預測 柯盈配26.5%、賴蕭配 38.8 %、侯康配34.7%

港星杜汶澤開票後首發聲 「希望大家有個美好的2024年」

記者陳建嘉／即時報導
港星杜汶澤赴台定居3年，終於完成人生首次投票。（取材自臉書）
港星杜汶澤赴台定居3年，終於完成人生首次投票。（取材自臉書）

香港明星杜汶澤定居台灣3年，更於去年順利入籍台灣並獲得身分證，他曾多次對台灣政治發表想法，更在獲得台灣身份後開心表示選舉當天無論有沒有工作，都會排除萬難回台灣投下神聖一票，更在昨日一早秀出「投票3寶」，開心透露自己已經完成投票。

杜汶澤在臉書附照並發文，表明已經完成總統投票，只見他穿著全身黑，神態看起來相當輕鬆，還在限時動態曬出「投票3寶」投票通知單、印章以及身分證的照片，杜汶澤雖然沒有特別表態，但早在前一天也發表自己對投票的看法，「就算不同意見，可以四年一次 ，以投票的方式，少數服從多數……，不完美但文明，這就是人類應該有，亦值得擁有的制度，沒有一個民族不配有民主，而任何國家都不該有獨裁。」

而在投票結束後沒多久，杜汶澤則持續為台港交流發聲，更宣傳自己舉辦的「香港人學生在台灣獎學金」，希望能資助在台灣的香港留學生，並提到雖然香港經濟衰退，募款不易，但會持續盡微薄之力貢獻個人所得幫助同胞，最終也祝福所有人都能有一個美好的2024年，也似乎表明無論結果如何，會持續在台灣深耕並協助台港兩地文化互動。

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