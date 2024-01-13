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戰勝視力惡疾 利菁「天后出發吧」重回小螢幕

記者李姿瑩／綜合報導
利菁前陣子眼睛差點失明，如今亮麗重返綜藝主持節目。(記者吳致碩／攝影)
利菁前陣子眼睛差點失明，如今亮麗重返綜藝主持節目。(記者吳致碩／攝影)

台灣藝人利菁戰勝視力惡疾，日前以性感中空裝現身三立，宣布重回小螢幕。她挑戰人生第一次外景主持，揪演藝圈好友一起上「天后出發吧」，節目全程在馬來西亞馬六甲拍攝，來賓卡司包含葉璦菱、方芳芳、姜育恆、李翊君、張秀卿、孫協志、佐藤麻衣、李明川，及馬六甲在地視帝李銘忠等。

利菁透露，原本炎亞綸也在邀請名單上，可惜他被限制出國，不然炎亞綸本身是有意願的。「其實我是個三觀很正的人，的確這件事情在法律上有疑慮，但是我們知道人性，畢竟青少年時期的心態不太一樣。當然他一定有他的責任，所以我就用平常心鼓勵他說，你是演藝圈近期內少見的金童，不管觀眾是否放棄你，你都還是要加油」。

利菁把炎亞綸當成家人給予鼓勵，卻被網友罵翻。不過利菁早就沒在怕，日前在記者會上，她也強調自己身段很軟，要下跪道歉都不是問題，說著說著還當眾作勢下跪。畢竟她走過幾乎失明的低潮，現在非常珍惜重拾光明的每一天。

利菁回憶，先前視力嚴重衰退，起初以為是白內障，後來已經到了照鏡子都看不清楚臉的程度。當時她沒辦法看到大字報、來賓名牌，導致反應明顯失常。利菁想著自己「可能死在舞台上」，心灰意冷辭去所有主持，打算跟老公雲遊四海，內心已經有了「生無可戀」的念頭。

好在天無絕人之路，她被檢查出角膜白化，經過雷射治療，左眼視力已恢復到0.5，大勝過去只有0.1的程度。於是利菁主動提案，希望能打造「天后出發吧」。因為太開心，利菁在受訪時不停熱情點名熟識的媒體，還大爆自己在馬六甲和朋友合資買下8000坪的土地。她出資約5000萬元台幣(約160萬美元)。最近得知東盟要在旁邊蓋總部，土地增值在望，好事可說一樁接一樁。

炎亞綸

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