隋棠9年婚放閃光 讚老公「神隊友」

隋棠(左)與老公Tony慶祝結婚9周年。(取材自臉書)

演員隋棠 與老公Tony放閃慶祝結婚9周年,甜蜜分享老公不經意的情話:「昨天晚上妳拿我的手機,非常認真比價買零食的樣子真的好好看,我打電動時一直分心看。」隋棠雖虧是「莫名又奇異的告白」,但網友已被閃瞎,狂讚:「太讓人羨慕啦!」、「好簡單卻平凡的日常。」、「遇到對的人,幸福永遠跟隨。」

隋棠發文感性表示:「謝謝我們一直是彼此的啦啦隊長。無論是誰身處低谷,總有另一人仍舊瘋狂的對自己充滿信心並一路陪伴。謝謝我們一直為彼此傾聽。那些脆弱的,難以啟齒的,甚至不符期待的黑暗面,都有了能被理解的幸運。謝謝我們一直讓彼此聽到別人不會對我們說的實話,即便忠言逆耳。謝謝我們一直激勵彼此運動健身。關心對方的健康不就是愛的基本展現嗎。也謝謝你還是那個對的人。」

隋棠並讚老公是「神隊友」,「也還是那個當我臨出門工作才知道保姆突然不能來,仍能一派輕鬆對我說:『沒事啊, I got it!』然後自己在家被三個孩子折磨的神隊友。」Tony也發文:「I love you more than yesterday but less than tomorrow.」一句話簡單又甜蜜地道盡對隋棠愈愛愈深。