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隋棠9年婚放閃光 讚老公「神隊友」

記者杜沛學／綜合報導
隋棠（左）與老公Tony慶祝結婚9周年。（取材自臉書）
隋棠（左）與老公Tony慶祝結婚9周年。（取材自臉書）

演員隋棠與老公Tony放閃慶祝結婚9周年，甜蜜分享老公不經意的情話：「昨天晚上妳拿我的手機，非常認真比價買零食的樣子真的好好看，我打電動時一直分心看。」隋棠雖虧是「莫名又奇異的告白」，但網友已被閃瞎，狂讚：「太讓人羨慕啦！」、「好簡單卻平凡的日常。」、「遇到對的人，幸福永遠跟隨。」

隋棠發文感性表示：「謝謝我們一直是彼此的啦啦隊長。無論是誰身處低谷，總有另一人仍舊瘋狂的對自己充滿信心並一路陪伴。謝謝我們一直為彼此傾聽。那些脆弱的，難以啟齒的，甚至不符期待的黑暗面，都有了能被理解的幸運。謝謝我們一直讓彼此聽到別人不會對我們說的實話，即便忠言逆耳。謝謝我們一直激勵彼此運動健身。關心對方的健康不就是愛的基本展現嗎。也謝謝你還是那個對的人。」

隋棠並讚老公是「神隊友」，「也還是那個當我臨出門工作才知道保姆突然不能來，仍能一派輕鬆對我說：『沒事啊， I got it！』然後自己在家被三個孩子折磨的神隊友。」Tony也發文：「I love you more than yesterday but less than tomorrow.」一句話簡單又甜蜜地道盡對隋棠愈愛愈深。

隋棠

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