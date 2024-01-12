丁強離世1年 「古典美人」遺孀近況曝光

為了林逸欣（右）新歌，李璇不惜淋雨拍攝MV。（圖／鑫羽工作室提供）

資深演員丁強離世一年，留下有「古典美人」之稱的遺孀李璇，去年10月金鐘獎獲頒「特別貢獻獎」，由李璇代夫領取，致詞最後說道：「百年修得同船渡，千年修得共枕眠，我何其有幸，成為丁太太。」讓全場觀眾泛淚。

由於生性低調，李璇有好陣子沒正式在公開場合現身，讓不少影迷深怕她因過度悲傷而搞壞身子，李璇透過經紀人表示：「謝謝大家！我身體狀況很好，一切沒事。」

本身個性害羞又易緊張，回想起當天金鐘獎，李璇說：「看到台下這些優秀影人都站起來鼓掌，原本我就緊張的心情更加緊張萬分了，而寫好的稿子，瞬間看起來也都是一片空白，我只記得我一定要念的幾位重要感謝名單，但又深怕疏忽了誰，因此致辭內容好像有的重複兩次，其實我真是很緊張的，非常不好意思！」現在當時狀況，李璇依然難掩緊張情緒。

李璇日前才剛殺青一部電影，也剛結束全台巡演的慈濟大型舞台劇 「無量義 法髓頌」經藏演繹演出，並參與歌手林逸欣最新歌曲「風的記憶」MV拍攝，故事裡，她飾演因失智症而遺忘女兒的媽媽，因為忘記回家的路而四處亂晃。

回想拍攝MV當天剛好下了場大雨，公園地板全濕，但李璇不喊苦，表示不用墊任何東西，她可以直接坐躺在地上演出角色，因此拍攝完畢後全身濕，李璇還頻問導演：「剛剛表現可以嗎？需不需要再一次？」敬業態度讓現場所有工作人員與林逸欣為之敬佩。

由於工作滿檔，導致李璇2023下半年幾乎都在劇組中度過，不太能再撥出時間於公開活動上與大家見面，在工作暫告一段落後，李璇決定小小休息段時間，讓思緒回歸原本恬淡生活，李璇說：「其實我這些日子也有定期去醫院做公益跟擔任義工，我還抽空練習彈古箏與學習佛法，大家真的不用擔心我！」李璇也表示，這次休息時間稍微長了些，主要是子女也預計於一月底前回台，多安排了幾天與家人團聚。

李璇透過經紀人向大家報平安：「大家好！謝謝各位的關心與擔心，打擾到各位實在不好意思，我很好，身體硬朗，這陣子我比較多時間是在休息，但另一方面，其實經紀人也正在安排我未來投入新的劇集拍攝，你們擔心我是不是因為丁哥的離開過度傷心，導致身體欠佳，其實是沒有的，最近日子過得很恬靜平淡，雖然我非常不捨，但丁哥永遠在我心中，沒有離開，再次謝謝所有朋友的關心，敬祝大家身體健康，新年快樂！」