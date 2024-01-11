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愛侶決裂…陳綺貞遭告出庭 舊愛不忍了嗆「資產被偷」

記者林士傑／即時報導
鍾成虎(左)跟陳綺貞徹底鬧翻。（圖／添翼創越提供）
鍾成虎(左)跟陳綺貞徹底鬧翻。（圖／添翼創越提供）

陳綺貞跟舊愛兼前東家「添翼創越工作室」負責人鍾成虎徹底鬧翻，鍾成虎提告陳綺貞涉犯著作權法，台北地檢署11日上午開庭，陳綺貞以被告身分應訊，庭後表示偵查中不方便說明，對此添翼創越工作室回應：「公司資產被偷，檢察官正在調查，謝謝關心。」

鍾成虎去年6月發文稱「要求提高唱酬、提高版稅、挑剔公司、半夜簡訊情緒霸凌同事、不認先前約定、反反覆覆、不斷提出有別於業界常規的奇怪要求、前員工涉及背信還要去當她助理」，通篇疑暗揭陳綺貞「假面公主」的恐怖行徑，事後透過聲明證實「綺貞的個性比較奔放，也因此公司及同仁們一直容忍她的各種小脾氣」，彼此正式決裂成為仇人。

後來陳綺貞反擊，透過律師聲明控訴鍾成虎及添翼創越工作室未依契約約定忠實提供經紀服務及結算報酬，「惟今日鍾成虎先生卻於其臉書個人專頁發文，對本人做出多項不實指控，自稱無辜並暗示本人表裡不一，卻絕口不提其與本人契約糾紛之真相，顯然意在破壞本人名譽並製造有利之輿論。」並喊話要鍾成虎接受彼此在感情、工作關係都已結束的事實。

北檢11日以被告身份傳喚陳綺貞到庭說明，釐清案情。庭後被問到是否有對鍾成虎提告？陳綺貞僅回應「偵查中不方便說明，謝謝、謝謝」後便搭車離去。

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