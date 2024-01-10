「富都青年」票房亮眼 吳慷仁意外得知被拍半裸照

陳澤耀（右起）、吳慷仁（左）出席「富都青年」大馬敲蛋慶功，在導演王禮霖額頭敲蛋。(圖／摩爾娛樂提供)

大馬電影「富都青年」由金馬影帝吳慷仁、陳澤耀主演，王禮霖執導、李心潔監製，自台灣慶功記者會之後，全台票房已從7200萬突破到近9500萬元台幣，逼近破億大關，馬來西亞、香港 同樣開出票房佳績，在全馬上映24天後，狂收520萬令吉票房，持續刷新紀錄，日前導演王禮霖帶著吳慷仁回到大馬與陳澤耀、鄧金煌、周雪婷合體出席敲蛋慶功記者會。

吳慷仁再次回到大馬謝票，感動說：「我第一次在馬來西亞有一部電影上映，這是第二次來馬宣傳，（對於票房數字）不是很有概念，但從工作團隊的表情看得出他們真的很振奮。」陳澤耀接著表示：「我答應過你們的事情我做到了 ，把哥哥帶回來！」而現場有女觀眾表示，曾看到吳慷仁裸上身穿短褲曬日光浴，吳慷仁笑說：「也沒有很短啦！」並喊話跟女觀眾說：「你拍了我，不只欠我一張電影票，至少要帶10位朋友進場吧！」引發全場爆笑。

令主創驚喜的是，敲蛋特別影人場廳內有一位來自台灣的超級鐵粉，全家總動員支持，妹妹曾在台南高舉全家七刷、力挺票房破億的海報，哥哥特別飛到馬來西亞參加影人場，更兩次前往拍攝地「富都」感受角色生活，和影人告白現在已經10多刷：「我昨天從台灣坐飛機過來，明天就回去了，看到你們再回去，好值得。」