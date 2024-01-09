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55歲袁惟仁摔倒成植物人 友曝最新病況：仍意識不清

記者林怡秀／綜合報導
袁惟仁被爆現在意識還是不太清楚。（取材自微博）
袁惟仁被爆現在意識還是不太清楚。（取材自微博）

台灣資深音樂人袁惟仁2018年時在上海腦溢血昏迷，返台休養卻因2020年在家中跌倒住進加護病房，目前是植物人狀態。台灣生命優質關懷協會秘書長紀寶如近日透露袁惟仁的生活近況，坦言病情沒有起色，起居需要家人的全程協助，他本身幾乎是「沒有意識」的狀態。

台灣優質生命協會日前舉辦歲末送暖餐會，紀寶如穿梭全場忙著招呼。紀寶如坦言去年有去探視過袁惟仁，「他現在意識還是不太清楚，前幾年去看他，他狀態還可以，但第二次摔倒後，就不太認得人了，我覺得他姊姊真的很偉大，一直在身邊照顧他。」

紀寶如表示，袁惟仁罹病至今已經4年，病情並無好轉，他的生活起居現在完全依賴家人，目前是由媽媽和姊姊及姊夫一同照料日常生活。

紀寶如說，主要照顧者為他的姊姊，家人們幾乎都是24小時隨時待命，照顧和注意他的任何狀況，非常辛苦。

她也分享資深藝人的近況，70歲文香1年多前剛痛失老伴文夏，近來身體健康也亮紅燈，髖關節才剛開完刀，「長輩就是這樣，骨頭鈣質各方面都不好。」紀寶如說，文香是因為走路總是隱隱作痛，去檢查才發現髖關節裂開，正在復原當中。

而90歲的林沖7日剛過完生日，紀寶如表示他身體硬朗，還去染了頭髮，走路雖然還需要攙扶，但精神不錯，「台灣優質生命協會除了關懷獨居長輩，最重要的是我們和資深演藝人員一起攜手陪伴往前走，最近尾牙很多，但資深藝人沒有表演的平台，我們希望能在公益這條路上給他們更多幫助，在理事長美鳳姐(陳美鳳)的帶領下，明年我們會安排一系列社區關懷的活動，會邀請資深藝人一起參與。」

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