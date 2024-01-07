缺錢？斜槓？沈建宏市場擺攤賣起雞腿

沈建宏出現在傳統市場賣雞腿。(取材自臉書)

台灣30歲男星沈建宏，10歲就出道，演過「原味的夏天」、「泡沫之夏」、「死神少女」等作品，還曾與陳奕組成AK男團，也曾是何潤東師弟，但去年和一手提拔他的經紀人鬧翻後出走，改行從商。近日卻被發現在傳統市場擺攤賣起雞腿。沈建宏坦承他確實在假日兼差擺攤：「當雞當雞腿商的老闆，體驗一下人生。」

沈建宏被目擊現身松山區傳統市場，穿起紅色圍裙替客人剁雞腿、去骨切丁，他不諱言會有粉絲認出他來：「我就笑說能叫出我名字的有折扣，或是送雞腿。」他說這也是工作，不認為有分甚麼貴賤，能屈能伸

除了市場擺攤，沈建宏還在醫美診所任職，另外和女友共同投資 的皮拉提斯運動中心即將開幕，斜槓青年的生活顯然相當忙碌，卻也多采多姿。

至於會選擇賣雞腿，是因為有朋友引薦，朋友因為是做全職，一個月大概可以賺8到12萬台幣(約2558至3836美元)，他才想先用兼職的方式賣賣看，目前大概一個月賣個4到6天，平均一天也可賺進台幣好幾千塊。