認愛一年吐情傷 王淨拍「殺人」戲很有感

王淨戲裡戲外都有為感情犧牲的經歷。(記者吳致碩／攝影)

台灣女星王淨與男友曹佑寧認愛一年，感情甜蜜蜜，但最近將上架的新戲「非殺人小說」在拍攝時，她還是單身狀態，劇中為支持男友劉冠廷苦哈哈的演員夢，去當酒促討生活，角色「小路」的感情歷程讓她很有感，尤其和劉冠廷有場吵架戲碼，「我曾經講過一模一樣的話」。

王淨和導演柯貞年聊感情觀，也因此一起創造出很多場戲，讓小路跟王淨本人愈來愈多重疊性。但一開始王淨聽說有別的演員想爭取這個角色，一度想讓賢，後來劇本又回到她手中，她細看後，「在某一些台詞、片段跟角色找到共鳴，突然有點難過，好像可以感同身受這個角色」。

柯貞年爆料，原本覺得王淨對感情是個很瀟灑的人，應該「拿得起、放得下」，但認識之後發現「哇！她跟我想的不太一樣」。王淨自嘲：「我拿得起、放得下，但又會突然拿起、突然放下，我自己都不太知道時機點。」

柯貞年補充：「她是一個很死心踏地的人，有時候讓我覺得這是戀愛腦嗎？」王淨則自認：「我覺得還好吧，還有更多比我戀愛腦的人。」

柯貞年很驚訝清純的王淨也會有「不只一次感情創傷」，甚至對感情很執著、願意犧牲，王淨則表示：「有時候也許對方也有委屈的地方。」自己受傷卻還仍能為對方著想？她透露：「因為後來都會聊開，在可以當朋友的時候，會理性談論以前的事情。」

對於角色跟自己的經歷太像，王淨坦言：「一開始會有點害怕，但後來發現，可能是生命到這個時間點，要帶你去正視一直都不想去面對的問題，到那個時候才會釋懷。這是一個療癒的過程。」

柯貞年驚呼：「所以在拍的時候很多場戲妳都很痛苦？」王淨苦笑認：「對啊。」但似乎也透過角色，與過去的創傷和解了，如今再度迎來甜蜜戀情。