咘咘、波妞姊妹聯手狂嗆爸 修杰楷發文被虧「想老婆」

修杰楷分享兩個女兒獻吻的甜蜜照。（取材自臉書）

台灣藝人修杰楷在女兒咘咘上小學後就減少分享女兒們的照片與動態，6日難得曝光咘咘與妹妹波妞獻吻爸爸的甜蜜父女合照，但姊妹對話內容一搭一唱全在嗆爸爸，且正在開車的爸爸完全沒有插話反駁的機會，讓修杰楷無奈嘆：「可以讓我說句話嗎？」、「都給你們講就好啦。」

先是波妞問：「爸爸你今天是不是很開心？」、「因為今天運氣很好都不用等紅燈，而且車很少。」接著咘咘模仿爸爸每次等紅燈都會不耐煩地「吼…」波妞接著嗆：「對呀，爸爸超沒耐性的！」咘咘又補充：「可是有媽媽在比較不會沒耐性。」波妞再度補槍：「而且媽媽在比較不會罵我們，媽媽離開後就會唸我們。」修杰楷發文中只能無奈坦言「我承認我不愛等紅燈」、「媽媽在爸爸比較不兇」。