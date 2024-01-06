我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

窗戶半空遭吹走 美監管機構下令停飛波音737-MAX 9

時隔兩年 紐約市迎初雪 民眾出行熱情不減

咘咘、波妞姊妹聯手狂嗆爸 修杰楷發文被虧「想老婆」

記者杜沛學／台北即時報導
修杰楷分享兩個女兒獻吻的甜蜜照。（取材自臉書）
修杰楷分享兩個女兒獻吻的甜蜜照。（取材自臉書）

台灣藝人修杰楷在女兒咘咘上小學後就減少分享女兒們的照片與動態，6日難得曝光咘咘與妹妹波妞獻吻爸爸的甜蜜父女合照，但姊妹對話內容一搭一唱全在嗆爸爸，且正在開車的爸爸完全沒有插話反駁的機會，讓修杰楷無奈嘆：「可以讓我說句話嗎？」、「都給你們講就好啦。」

先是波妞問：「爸爸你今天是不是很開心？」、「因為今天運氣很好都不用等紅燈，而且車很少。」接著咘咘模仿爸爸每次等紅燈都會不耐煩地「吼…」波妞接著嗆：「對呀，爸爸超沒耐性的！」咘咘又補充：「可是有媽媽在比較不會沒耐性。」波妞再度補槍：「而且媽媽在比較不會罵我們，媽媽離開後就會唸我們。」修杰楷發文中只能無奈坦言「我承認我不愛等紅燈」、「媽媽在爸爸比較不兇」。

網友看了也發笑，留言：「兩位都希望媽媽可以在旁邊，不然爸爸就會一直吼，太可愛了。」、「姊妹聯手，爸爸啞口，通常都是這樣的。」、「這兩個姑娘一來一往好厲害。」蕭敬騰的老婆Summer認修杰楷與賈靜雯的女兒們當乾女兒，Summer也虧修杰楷：「修總，我覺得你這篇在轉彎想老婆，個人覺得浪漫。」修杰楷則笑回：「哈，文字內容是不是有什麼誤會。」

賈靜雯(右)與修杰楷(左)育有兩個女兒。（取材自臉書）
賈靜雯(右)與修杰楷(左)育有兩個女兒。（取材自臉書）

蕭敬騰

上一則

女星驚曝曾拍激情戲偽高潮6小時 自覺像應召女不舒服

延伸閱讀

蒙市舞星槍案／消防隊當晚17人出勤 至今2人未歸隊

蒙市舞星槍案／消防隊當晚17人出勤 至今2人未歸隊
回顧2023／女主播霸凌「剪毛衣、隔離霜擠鞋內」 宮鬥鬧上法院

回顧2023／女主播霸凌「剪毛衣、隔離霜擠鞋內」 宮鬥鬧上法院
修杰楷慘了 賈靜雯為這件事氣炸 2天不跟他說話

修杰楷慘了 賈靜雯為這件事氣炸 2天不跟他說話
梧桐妹再曝驚人新造型 漂染金髮激似BLACKPINK Rosé

梧桐妹再曝驚人新造型 漂染金髮激似BLACKPINK Rosé

熱門新聞

馬克魯法洛將與昔日好夥伴爭奪小金人。（路透資料照片）

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

2024-01-01 16:43
曾美慧孜在「繁花」中飾演一名服務生。(取材自微博)

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

2024-01-04 08:00
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

2023-12-30 20:33
大陸男星王一博5年前舞蹈動作，被稱是科目三的鼻祖。（取材自微博）

影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖

2023-12-29 23:02
周海媚(左)與呂良偉曾經有過一段婚姻。(取材自微博)

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

2023-12-31 20:31
安琪莉娜裘莉對好萊塢不滿到被傳想要離開。（路透資料照片）

布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？

2024-01-01 14:39

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
南加地震華人家牆面多處開裂 專家警告或有大震在後

南加地震華人家牆面多處開裂 專家警告或有大震在後
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知