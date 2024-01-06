孫燕姿爆家醜 妹怨背黑鍋 喊：斷絕關係 陰影下活了20+年

孫燕姿（左）和妹妹孫燕美合照。(取材自微博)

天后孫燕姿有個小六歲妹妹孫燕美，孫燕美日前突在微博 發文，「我跟某某人從此不再是姊妹關係」。雖未明講是誰，但網友瘋猜她和孫燕姿斷絕關係。

孫燕美在微博表示，自從2019年跟「某某人」的關係已經很淡，「過去三年試著某種方式與她溝通，我已經累了。從今天起只是想說的是，我在陰影活了20+年，過去不容易，到了現在，今天起，只想找個釋放。以不是名人，但之前活的好像也不是私人的身分，我只想說我跟『某某人』從此不再是姊妹關係。」

孫燕美說，並不想捲進粉絲討論及揣測，「每個人都不容易。我只想平靜過生活，前半生不容易，後半生請你允許我為自己的生活有所個人權利定義自己。」她更指出，這40來年如果以妹妹的身分做得不妥，會為此道歉，「對於我的傷害，論有意或無意，我也希望有一天傷害我的人，能夠從中學習，也找到平靜。」

有孫燕姿粉絲勸孫燕美刪文，她說：「某某人如果停止她小動作，我就停止。」字裡行間可見她對孫燕姿有諸多不諒解。問及孫燕姿經紀人，至今尚未有回應。

孫燕姿妹妹孫燕美放話斷絕姊妹關係，家務事浮上檯面，決裂原因為何？有歌迷認為，孫燕美過去貼文就有端倪。孫燕美曾向粉絲傾吐心事，稱孫燕姿暴紅後，她在學校被排擠，近年還影響到了交友圈及工作，這幾年她離開新加坡 ，選擇搬到澳洲 生活。孫燕美一年半前她就曾發文：「家醜不可外揚就全讓我被（背）黑鍋嗎」。

有粉絲認為，另一原因可能是爸媽長期都比較偏愛孫燕姿，孫燕美過往曾貼文感慨：「我爸一直都在陪伴我姊，我也有點羨慕。」