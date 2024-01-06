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植物打造白色洋裝 萬芳化身花仙子 用歌聲溫暖粉絲

記者梅衍儂／綜合報導
萬芳化為花仙子，用歌聲帶給粉絲暖意。(記者沈昱嘉／攝影)
萬芳化為花仙子，用歌聲帶給粉絲暖意。(記者沈昱嘉／攝影)

陽光照耀的地方就暖了，台灣歌手萬芳日前開唱用聲音撫慰人心，這是她從台東一路唱到高雄、回到台北的演出。她開場如同陽光中的花仙子，一身植物打造的白色洋裝，仙氣飄飄，帶給歌迷溫暖的一晚。

布幕緩緩掀起，萬芳輕輕吟唱「慢火車」，穿著白桔梗、玫瑰、細藤等打造的服飾登場。她原本是想送自己一束花，後來索性把花穿上身。她為此親自手繪設計圖、與花藝師反覆討論溝通，並深夜趕工完成。

她笑說：「我想大家都覺得我是瘋子，但我覺得人生本來就沒有任何的限制和框架，因為很想送自己一束花，那不如把花穿在自己身上。」溫婉動人的歌聲是她的標誌，當晚有1990年代經典抒情回憶殺「碧海情天」、「我記得你眼裡的依戀」、「就值得了愛」、「割愛」。

金曲歌王許富凱坐在台下聆聽，被萬芳突然點名拉上台。他一上台直呼：「哎唷喂呀！血糖有點降低！」兩人擁有好交情，唱過KTV、吃火鍋。萬芳邀約能否一起合唱「愛情限時批」，許富凱笑回：「我的榮幸啊！」萬芳陶醉搖擺，被許富凱稱讚「電動馬達很有力」。

招牌K歌「新不了情」引領全場大合唱，萬芳也帶來尚未發表的新歌「我想對你說」。看到有小朋友在現場，她溫柔笑說：「應該要睡了吧？沒關係，萬芳阿姨的歌很好睡。」

除了許富凱，奧運金牌郭婞淳都到場欣賞。萬芳媽媽也坐在台下聆聽女兒演出，萬芳特別獻唱母女倆共演MV的「在那個冬天的下午，我愛你」。之後萬芳將前往新加坡、馬來西亞等海外城市演出。

新加坡 奧運

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