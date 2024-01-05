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周杰倫爆「多人運動」？昆凌罕見霸氣護夫

娛樂新聞組／綜合報導
昆凌（右）被人冒名爆料周杰倫「多人運動」，氣到她發聲明闢謠。（取材自Instagram）
昆凌（右）被人冒名爆料周杰倫「多人運動」，氣到她發聲明闢謠。（取材自Instagram）

台灣天王周杰倫與昆凌結婚8年，育有3子，不時在網路上放閃，感情甜蜜。近日微博上瘋傳「昆凌開撕周杰倫」的文章，原來是有人冒充昆凌帳號寫到，「周先生，撕掉你虛偽的面具吧，你的完美人設不會隱藏你太久的」，直指周杰倫出軌和「多人運動」。對此，昆凌在微博發聲明闢謠，不排除保留法律追訴權，杰威爾官方微博也立刻轉發此貼文。

綜合媒體報導，微博上有帳號冒充昆凌發文，直指「周先生！你與你那些惡心的朋友們做的惡心事情，真的會覺得不會有真相大白的一天？」還加上hashtag「周杰倫出軌」、「周杰倫多人運動」字樣，登上微博熱搜。

對此，昆凌在微博發聲明闢謠，「該文章內容不實、純屬虛構並非昆凌所發。僅此呼籲大家不要輕易相信在網路上流傳的謠言，本公司將保留法律追訴權不肖人士勿再杜撰文章、散播謠言」。

事發後，周杰倫也首度發聲，在IG限動打卡與昆凌和友人在倫敦出遊的合照，開心寫下，「大家都是童心未泯」。同時拍下昆凌走在他前方的背影照，以行動間接闢謠。

對於謠言，有粉絲出面打臉，痛斥：「造謠是不需要成本的嗎？」更標記昆凌工作室的帳號，「請追究！不好意思周氏夫婦甜甜蜜蜜在英國度假，到處周遊世界，不勞煩您在這P圖了，昆凌今年還沒登錄過微博哈」。

另外，也有粉絲發現，昆凌最後一次上線時間是2023年12月30日，但截圖上的時間是2024年1月4日，代表不是她本人的帳號。

微博 周杰倫

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