跨年戰袍火辣沒走光 安心亞給自己滿分

安心亞身穿一襲未來感連身造型，全身幾乎盡露。（圖：百鴻揚娛樂提供）

安心亞跨年造型胸線、蜜臀火辣吸睛，被喻為「一人救全台收視」，她親自解密，視覺看起來什麼都沒穿，但其實是透明紗製造出效果，「裡面沒有貼膠帶，因為膠帶一流汗就掉了。下半身是造型師用特殊布料手工走線 縫合，最後結果是怎麼跳都沒關係」，她為自己的演出打出滿分10分的成績。

安心亞和阿KEN、張立東錄「同學來了」，阿KEN說這次是他見過安心亞最性感的造型。安心亞解釋，上半身有穿內衣，關鍵在下半身，以特殊縫布取代內褲，「造型師很用心，我們一起思索了很久才找到方式突破，做好之後，還彩排多次，模擬各種狀況，確定不會出錯，才享受全力演出」。

她從半年前就開始控制飲食，把每一餐都叫「你會成功餐」鼓勵自己，上面鋪沙拉、下層是地瓜，最後搭配雞胸肉。張立東說，「安心亞超節制，每次進棚都不吃，我跟阿KEN就像小惡魔一樣在她旁邊狂吃」，瘦這麼多，最特別的是她上圍竟然一點都沒變，安心亞說，「我有認真看，真的沒差別」。

身為好友和搭檔，阿KEN對安心亞打出高評價，他認為安心亞每一次都用下一次來超越自己，前兩年，她在一首歌唱完後，用180度劈開腿跨在欄杆上，當時已令他震撼，這次演出更讓所有人驚豔，「我還看到大家沒看到的另一面，她每次進棚時素顏像個大學生一樣，我覺得那是另一種美」。