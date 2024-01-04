郭子乾第一個模仿對象就是司馬中原 聞他過世：驚訝、惋惜

郭子乾錄節目時聽到司馬中原離世消息。（圖：鄉民大學問提供）

司馬中原驟逝，郭子乾正在錄他的模仿秀節目「鄉民大學問」，聞訊他驚訝不已，「因為司馬中原老師是我剛入行的時候第一個模仿對象，那時候在連環泡做幕後工作人員，當時的節目有一個單元，司馬中原講鬼故事，我是在那個時候認識司馬中原老師，我覺得他講鬼故事，有一種幽默風趣，但是又讓人家稍微怕怕的但又感覺不出來，那個怕有多怕」。

司馬中原4日早10時因急性肺炎過世。

郭子乾說，「別人講鬼故事都是感覺一個氣氛，讓人家不寒而慄，司馬中原是用話來形容那個鬼有多恐怖」，他現場模仿司馬中原口頭禪，「中國人怕鬼 西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼，哎唷恐怖喔，恐怖到了極點，有多恐怖 ，那麼恐怖喔」。

郭子乾說，「他是用話來形容鬼的恐怖，我就覺得當時還滿有趣的，因為好奇有趣，我才模仿司馬中原老師的，那是從那個時候淵源就認識他，後面陸陸續續有單元有做司馬中原講鬼故事，有本尊分身講鬼故事，也有在廣播節目上面講鬼故事，跟老師的淵源是這樣子的淵源。」

他說，「聽到老師過世消息，覺得很驚訝，也滿惋惜的，這麼好的一個文學作家，都稱司馬中原老師是文學作家，現在已經去世了，也願他一路好走

祝福他在未來的世界，能夠更好，過得更好」。