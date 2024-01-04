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「壞男孩」勒索戲碼 剪人頭髮來真的

記者黃保慧／綜合報導
黃聖球(左起)、巫建和、黃湘婷、鍾家駿、潘親御出席「壞男孩」首映記者會。（記者吳致碩／攝影）
黃聖球(左起)、巫建和、黃湘婷、鍾家駿、潘親御出席「壞男孩」首映記者會。（記者吳致碩／攝影）

由演員巫建和、黃聖球、黃湘婷、潘親御及鍾家駿主演的台灣電影「壞男孩」，3日舉辦首映會，導演游智涵攜手五位演員合體出席，片中以巫建和為首的「壞男孩」們為了錢，竟用剪刀大剪黃湘婷的頭髮，巫建和分享剛收到劇本的心情直呼：「很興奮！」特別是剪髮那場戲，在下刀角度及剪下的長度都讓他苦思許久。

「壞男孩」以深刻的青少年犯罪為題，透過鏡頭直視少年們的犯案過程，劇情緊湊、跌宕起伏。而近日新北國中生割喉案掀起社會震驚，導演游智涵嚴肅的表示：「其實這部片的邏輯上不同，生活中的惡意是不被允許，很多社會事件發生跟家庭組成有關係，這部片可以看完去理解不一樣人的經歷。」

片中男孩們為了勒索走火入魔，不只用手機全程錄下狠剪黃湘婷長髮的過程，甚至拿出鐵鎚狂敲她的手，導演游智涵透露當下剪的是湘婷的真髮，還讓她頂著狗啃頭殺青，黃湘婷則敬業表示，為了角色一切都值得，但她看著鏡中的自己後仍坦言：「像變了一個人，真的好不像自己。」

雖然劇情讓人看了膽顫心驚，但拍攝時大家都很小心，尤其巫建和怕女生受傷，所以特別謹慎，巫建和分享：「收到劇本時很興奮，導演一直很關注各種議題，之前也看過他的作品，覺得透過他的視角可以讓自己更敏感、注意到以前沒發現的事。」

巫建和在片中飾演老大，不只在片中擔任領頭角色，生活中也是弟弟們的標竿，其中有個橋段必須帶著小弟們洗錢，因此必須拿著一袋袋的現金到處走跳，導演表示，要讓整個袋子看起來有100萬現金，因此真、假鈔參半讓整個袋子看起來現金滿滿。而巫建和被問到滿滿的現金是否有「偷抽一張」的想法，巫建和不加思索的說：「當然呀！誰不想拿？」讓全場笑瘋。

16年前以電影「囧男孩」角色「騙子2號」出道的潘親御，時隔多年再次扮演騙子使壞，這次和巫建和同住一個屋簷下，坦言自己戲裡戲外都很崇拜他，甚至想模仿巫建和的特質和說話方式：「電影裡我想要得到哥哥的認可，覺得如果有他身上的什麼我是不是就可以和他平起平坐，甚至他能認同我的行為或想法。」

實力派金獎演員施名帥也在片中驚喜出演警察，透過偵訊還原少年們的犯罪過程，銳利眼神讓潘親御嚇得坦言：「非常有壓力，好像我整個人都要被看穿了。」而黃聖球片中的可怕父親，由親生爸爸黃連煜出演，黃聖球透露，「第一次看爸爸拍戲，覺得蠻特別的、跟平常很不ㄧ樣。」雖然片中的父子關係和現實生活中非常不同，但兩人都很投入在角色中，所以拍攝過程很順利。

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