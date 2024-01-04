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隋棠、劉冠廷 激情戲大尺度

記者杜沛學／綜合報導
隋棠(左)、劉冠廷有大尺度表演。（記者李政龍／攝影）
隋棠(左)、劉冠廷有大尺度表演。（記者李政龍／攝影）

隋棠3日為新戲「非殺人小說」宣傳，老公的繼母賴佩霞之前擔任郭台銘的副手角逐總統大位又退選，隋棠前兩次出席時尚活動都避談，並稱自己因感冒失聲，這次被問到賴佩霞的問題依舊笑而不答，且她聲音仍稍微沙啞，透露跟老公都病了一個月，可能咳嗽傷到聲帶，雖已無感冒症狀仍「燒聲」。

隋棠在「非」劇中與劉冠廷上演大尺度一夜情激情戲，有一幕被劉冠廷脫下黑色內褲，透露有做好基本的防護措施，且身體大部分被劉冠廷擋住，「他犧牲比較大」。隋棠還笑說，事前沒讓老公知道要拍露骨情欲戲，開玩笑說不能讓家人知道這部戲要播了。

劉冠廷的老婆孫可芳懷孕6個月，預產期在4月，被取笑老婆看到他上演露屁股激情戲可能當場生出來，他一臉緊張問：「真的會嗎？」透露拍攝時「不知道發生什麼事」，還開玩笑說是替身演出裸露鏡頭。

劉冠廷心疼孫可芳懷孕辛苦，嘆男人幫不上忙，覺得自己很沒用，日前孫可芳做妊娠糖尿病篩檢喝糖水，劉冠廷聽說很難喝，還問護士：「我可以幫她喝一半嗎？」也經常安撫孫可芳焦慮身材、工作等問題的心情，暖心喊：「妳在我心中很偉大，不要有這些負面想法，我們一起度過這段甜蜜的時光。」

隋棠 賴佩霞 郭台銘

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