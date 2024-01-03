吳青峰首度合體小野麗莎 終圓了人生大夢

吳青峰(右)在後台與小野麗莎俏皮合照。(圖：哈里坤的狂歡提供)

2022年「（……棕髮少女）」的合作機緣之後，台灣歌手吳青峰去年跨年夜終於圓了人生大夢，首度合體日本 Bossa Nova女王小野麗莎，兩人還加碼合唱「我願意」，神仙級合唱也寫下跨年即時收視冠軍。青峰謙虛地說：「我今年完成的一個夢想，就是跟小野麗莎老師合唱，因為有偶像在，我完全克服跨年演出的恐懼。」

他一連獻唱「起風了」、「你在煩惱什麼」，唱到「（......棕髮少女）」時，小野麗莎翩然現身，優雅美聲與療癒笑容，讓青峰眉開眼笑說：「真的太幸福了！」

據悉，害怕跨年演出的青峰原本還猶豫是否要出席，於是默默許願「如果能與小野麗莎合唱，就是老天爺要我去」，結果美夢成真。

兩人在後台相見歡，青峰特別準備香氛蠟燭與芒果乾禮盒送給女神。小野麗莎開心之餘，突對自己「兩手空空」感到不好意思。青峰嘴甜地說：「這次可以和小野麗莎合唱，就是一個最好的禮物。」雙方還約定2024年一定要再繼續見面，青峰俏皮笑說：「再過幾分鐘就是明年了，我待會立刻再來找妳！」

展望2024年，青峰說：「我即將參加蘇打綠『二十年一刻』的巡演，對我來說…尤其是現階段聲音常常會出問題的年紀，是很大的挑戰，只希望可以平平順順的，好好唱歌給大家聽。」他還提到去年經歷失聲的低潮，一想到可能不能再做了，「這感覺讓我覺得，即便你今天狀況不好，但可以有機會唱歌給大家聽，仍是一件很幸福的事。」