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任賢齊巡演慶功 砸12萬美元給團隊抽獎 獲封「絕世好老闆」

娛樂新聞組／綜合報導
任賢齊被稱為「絕世好老闆」。（取材自微博）
任賢齊被稱為「絕世好老闆」。（取材自微博）

台灣歌手任賢齊去年初啟動「齊跡在路上演唱會2023」演唱會，一年來共巡演22個城市、舉辦43場演出。元旦完成兩場廣州演唱會後，拉大隊慶功，並拿出100萬港元（約12.8萬美元）給團隊大抽獎，答謝工作人員一年辛勞，讓工作人員開心過新年。

任賢齊這次的巡演場場爆滿，被譽為80後、90後最感動回憶的演唱會，歌曲陪伴著粉絲的成長和青春，香港文匯報報導，在廣州演唱會上，任賢齊在台上說：「謝謝大家這一年陪我闖蕩，大家從頭唱到尾大合唱的歌聲都讓我非常感動，在追求理想的路上，我會更認真，哪怕我會跌倒受傷，我也會咬緊牙關，哪怕我熱淚盈眶，我也會頂天立地站在天地之間，我們的胸膛， 一樣海闊天空 ！」

任賢齊為了這次巡演忙足一整年，只在聖誕節放了一個星期假陪家人過節，因此太太及子女在除夕當晚也到廣州捧場。倒數的一刻，任賢齊特別與太太溫馨一擁共迎新一年。獲封「絕世好老闆」的任賢齊豪擲100萬港元給工作人員抽獎；任賢齊笑道：「應該的，因為大家都對我很好，我們一齊工作，一個不能少，大家都要開開心心過新年。」

完成廣州演唱會後，任賢齊隨即到香港宣傳賀歲片「臨時劫案」。談到新一年計畫，任賢齊說：「農曆年會到美加繼續巡演，緊接是英國及巴黎，2024年也是繼續到各地巡迴，有時侯也會有睡醒不知身在何方的感覺。我很久沒有在香港開唱，很想念大家，希望有機會。至於新年願望就只有一個，這些年大家經歷那麼多，祝福大家身體健康；巡演期間我曾抱病上台，幸好我沒病到被迫取消演出。」

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