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五月天跨年開唱 每首視訊都藏彩蛋

記者林士傑／綜合報導
五月天乘坐復刻「恆星的恆心」一曲的紅色跑車亮相。（圖：相信音樂提供）
五月天乘坐復刻「恆星的恆心」一曲的紅色跑車亮相。（圖：相信音樂提供）

五月天在跨年夜當天在台中舉辦巡演，陪著2.5萬人邁進2024年，不只藉由歌單帶大家搭上主舞台的「天外有天時光機」，一一回顧過往點滴，連造型也是復刻版本，瞬間湧上心頭的回憶讓粉絲格外有感。

呼應別具意義的25周年，五月天從第1首歌到安可橋段，首首視訊畫面都藏有彩蛋，甚至出現五月天的青澀模樣。其中演唱會串場VCR穿越到沒有五月天的時空，石頭化身指揮家，冠佑搭檔怪獸大展快嘴功力唱饒舌；阿信跟Energy組成最殺的唱跳男團，Energy也成立官方社群帳號，宣布正式回歸歌壇，並Tag相信音樂帳號，形同成為五月天師弟；瑪莎則取代犬青跟告五人組團，移動過程中撞到成為工作人員的犬青，開嗆「你媽沒告訴你撞到人要說對不起嗎」，互動滿是「笑果」。

他們一連帶來「透露」、「瘋狂世界」、「人生海海」等歌曲，接著乘坐復刻「恆星的恆心」一曲的紅色跑車亮相，引起全場一陣驚呼，叫人更欣喜地是他們從主舞台開到延伸舞台，拉近與所有觀眾的距離。

而五月天前晚倒數完施放1分鐘的煙火，美不勝收的火樹銀花讓粉絲驚呼連連，無奈卻有觀眾上網反映遭到炸傷，對於意外事故，五月天所屬相信音樂回應：「立即由醫護處理傷勢後，目前皆已無大礙，後續我們也會持續關心。」

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