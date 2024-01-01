安心亞扮「虛擬皇后」 大露屁股蛋網讚全台最辣

安心亞身穿一襲未來感連身造型，幾乎全身盡露。（圖：百鴻揚娛樂提供）

安心亞跨年夜登上新竹舞台，以未來感十足、乳浪波臀都露的「虛擬皇后」造型，賣力唱跳近20分鐘。由於她的全身上下包括手腳、大腿連身到腰際甚至私密部位附近都有鏤空設計，所以連打底的丁字褲都要量身訂製，安全褲也沒辦法穿，網友邊看邊讚「噴血」、「救了新竹」、「全台第一辣」等等，好評不斷。

她一開場穿著一襲非常規形狀、裙擺極長、多巴胺噴發的亮綠色大衣，領軍六位舞者唱著「愛得起」，隨後獻唱「愛得起」、「乖乖牌」、「女孩站出來」以及「chilliaxing」，並翻唱她自選的Dua Lipa「Don’t start now」、(G)I-DLE「Queencard」兩首歌曲，近15分鐘non-stop的勁歌熱舞讓全場嗨翻。

來到金曲「呼呼」，她的身旁忽然出現六位變裝皇后，她脫去外套秀出完美身材，不僅低胸深溝，腹腰處和大腿、手臂挖空的未來感連身設計，讓她幾乎全身盡露，更大方以兩片渾圓的翹臀和觀眾打招呼。她力抗六位比她還妖嬌的變裝皇后，不禁笑說：「他們一個比一個性感冶豔，我一定輸很大啊，但我們要挑戰全台最辣。」