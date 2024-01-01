謝金燕跨年唱壓軸 台上換裝秀腹肌

謝金燕登高雄跨年，大秀好身材。（圖：民視提供）

台北和高雄跨年晚會南北拚場，「2024 臺北最High新年城」由告五人擔任壓軸，並跨海邀來南韓 女團成員MAMAMOO華莎、韋禮安、盧廣仲等助陣；高雄跨年晚會則由姐姐謝金燕扛起倒數前壓軸重任，但高雄場驚傳意外插曲，疑似有民眾在現場持刀，當時正在台上演出的樂團「大象體操」當場愣住，接著團員們卸下樂器紛紛逃離現場，轉播一度暫停，引發網友熱議。

高雄市政府對此回應，根據目擊者供稱疑似看到民眾攜帶小刀，其他人聽到傳聞進而引起騷動，但經了解，並無危險情況發生。

謝金燕睽違六年再站上高雄舞台，連唱半小時舞曲炒熱氣氛，還把以往的道具全出，鋼管、小飛機、鞋子車、巨型恐龍 到海盜船，甚至迎接明年龍年，送現場觀眾小恐龍。謝金燕更直接挑戰在跨年舞台上換裝，展現傲人腹肌，線上觀看人數馬上衝破6萬人，是當晚收視第一。