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謝金燕跨年唱壓軸 台上換裝秀腹肌

娛樂新聞組／綜合報導
謝金燕登高雄跨年，大秀好身材。（圖：民視提供）
謝金燕登高雄跨年，大秀好身材。（圖：民視提供）

台北和高雄跨年晚會南北拚場，「2024 臺北最High新年城」由告五人擔任壓軸，並跨海邀來南韓女團成員MAMAMOO華莎、韋禮安、盧廣仲等助陣；高雄跨年晚會則由姐姐謝金燕扛起倒數前壓軸重任，但高雄場驚傳意外插曲，疑似有民眾在現場持刀，當時正在台上演出的樂團「大象體操」當場愣住，接著團員們卸下樂器紛紛逃離現場，轉播一度暫停，引發網友熱議。

高雄市政府對此回應，根據目擊者供稱疑似看到民眾攜帶小刀，其他人聽到傳聞進而引起騷動，但經了解，並無危險情況發生。

謝金燕睽違六年再站上高雄舞台，連唱半小時舞曲炒熱氣氛，還把以往的道具全出，鋼管、小飛機、鞋子車、巨型恐龍到海盜船，甚至迎接明年龍年，送現場觀眾小恐龍。謝金燕更直接挑戰在跨年舞台上換裝，展現傲人腹肌，線上觀看人數馬上衝破6萬人，是當晚收視第一。

樂團告五人擔任「2024台東跨年晚會東漂去旅行」開場，隨即狂奔上機，衝到「台北最High新年城2024跨年活動」唱壓軸，行程相當緊湊。台北跨年，告五人選了別具意義的「在凌晨睡覺的自己」，更首度曝光該曲視訊，並特地拍攝台北各地夜景，與歌迷度過第一天。而樂團八三夭在台北跨年場首唱新歌「愛了愛了」，主唱阿璞坦言上場前還在背歌詞，問他會怕現場破音嗎？他大方自嘲「反正我也不是第一次唱破音。」

告五人先是在台東場唱開場，接著再趕到台北唱壓軸，行程十分緊湊。（圖：TVBS提供...
告五人先是在台東場唱開場，接著再趕到台北唱壓軸，行程十分緊湊。（圖：TVBS提供）
謝金燕（左二）一身黑為高雄跨年進行彩排。（圖：民視提供）
謝金燕（左二）一身黑為高雄跨年進行彩排。（圖：民視提供）
八三夭在台北跨年開場，掀起首波高潮。（記者沈昱嘉／攝影）
八三夭在台北跨年開場，掀起首波高潮。（記者沈昱嘉／攝影）

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