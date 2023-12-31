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曹晏豪甜曝閃婚 舊愛鍾瑶同時間發文「感覺痛」

記者杜沛學／綜合報導
曹晏豪(右)宣布結婚。(取材自Instagram)
曹晏豪(右)宣布結婚。(取材自Instagram)

37歲的曹晏豪演出「植劇場－天黑請閉眼」受矚目，但近幾年回歸家族企業，淡出演藝圈，近日他發文宣布結婚：「在年底前的今天。我進入婚姻了。」對妻子甜喊：「從今以後，我將與你共患難共喜樂。我會一輩子守護你。愛你的丈夫。」、「我愛老婆！」並透露兩人相識第100天結婚。

曹晏豪2019年與鍾瑶因為拍攝電影「詭祭」相戀，但2021年分手，據悉是因對未來沒共識，但分手後兩人仍維持友好關係。對於前任宣布結婚，鍾瑶表示早已知情，並大方送上祝福。

巧的是，曹晏豪發布婚訊時，鍾瑶幾乎同時間在限時動態上分享收到「麋先生」新專輯，她是「都是浪漫害的」一曲MV中的女主角，並抓出曲中「都是浪漫害的，我們是從什麼時候開始感覺痛」這段歌詞。而「都是浪漫害的」MV中，描述甜蜜情侶從交往到求婚、結婚，搬新家共同布置兩人世界，最後卻被浪漫害到決裂，兩人世界支離破碎崩潰，終而分道揚鑣。

曹晏豪現在雖然已幾乎沒有在拍戲，但之前的經紀人Asa還是幫忙回應媒體婚事，Asa透露曹晏豪的妻子非圈內人，認識100天雖算閃婚，但否認是因女方懷孕，「我今天參加婚禮覺得很感動」。

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