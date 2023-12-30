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全心投入2024選戰 趙少康看電影突感性喊「沒有悲觀的理由」

記者陳建嘉／即時報導
魏德聖導演表示只要有人願意支持電影「BIG」，他就會堅持跑到最後一刻。（米倉影業提供）
魏德聖導演表示只要有人願意支持電影「BIG」，他就會堅持跑到最後一刻。（米倉影業提供）

台灣億萬導演魏德聖近期帶來新作「BIG」，笑中帶淚的劇情風格在上映後引發網路熱烈討論，副總統候選人趙少康即便忙於辛苦的選戰，也在繁忙行程之餘，特別抽空進到戲院支持電影「BIG」，並在映後訪問中表示：「身體健康的我們，真應該努力奮鬥每一天，沒有悲觀的理由。」

而趙少康不僅抽空進戲院支持，他更在IG上傳短影音分享觀後心得，「得了病的孩子與家人都這樣努力，為生命來奮鬥，我覺得他是有多重意義的」。除了支持侯友宜外，也力挺魏德聖導演，同時也把人性的光輝、醫療的故事宣導出去，更呼籲健康的人應該要珍惜自己的生命，好好地發揮生命的光輝，可見電影的影響力相當驚人。

魏德聖導演表示，「BIG」故事靈感就是多年前在大愛台的電視紀錄片訪談中，曾遇到一位已截肢康復的女孩，在訪問過程中因為她樂觀面對人生的態度、出乎意料的治療過程與生命經驗，給了魏德聖非常大的震撼與靈感啟發，決定把這份勇敢面對人生、「重生」的信念分享給更多人，決定將這個埋藏許久的劇本付諸實現。

另外，魏德聖也坦言，自己想透過電影，讓大家看見孩子們努力求生意志、讓大家看見醫護人員辛苦而美麗的身影，「我們能夠做就是給予最大的資源，今天的活動扮演了很大的角色，慈濟是全台最大的骨髓資料庫，希望透過這部電影的影響力，累積到最大，未來生病的人不用耗費時間在化療與等待造血幹細胞的移植，用最少的時間，去完成治療」，同時感慨表達：「一個有影響力、帶給大家正能量的電影，在如今的時局很少，所以才會拍這一部電影。」

「BIG」魅力不減、並且口碑效力持續燃燒。根據電影公司統計「BIG」上映至今已有接近 600 場包場，打破台灣電影紀錄，並且持續增加中。電影主要演員曾沛慈、賴銘偉、夏宇童、范逸臣、田中千繪、黃鐙輝、鄭又菲、努拉、謝以樂、滕韋煦等演員除了包場邀請親友看片，更自主號召身邊的演藝圈好友、企業主、網紅等人舉辦包場，不俗的口碑也讓藝人、歌手及網紅KOL不斷在網路社群分享觀影心得。電影「BIG」目前仍上映中。

趙少康看了「BIG」直呼感動。（取材自IG）
趙少康看了「BIG」直呼感動。（取材自IG）
趙少康看了「BIG」直呼感動。（取材自IG）
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趙少康 侯友宜

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