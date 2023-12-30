全心投入2024選戰 趙少康看電影突感性喊「沒有悲觀的理由」

魏德聖導演表示只要有人願意支持電影「BIG」，他就會堅持跑到最後一刻。（米倉影業提供）

台灣億萬導演魏德聖近期帶來新作「BIG」，笑中帶淚的劇情風格在上映後引發網路熱烈討論，副總統候選人趙少康 即便忙於辛苦的選戰，也在繁忙行程之餘，特別抽空進到戲院支持電影「BIG」，並在映後訪問中表示：「身體健康的我們，真應該努力奮鬥每一天，沒有悲觀的理由。」

而趙少康不僅抽空進戲院支持，他更在IG上傳短影音分享觀後心得，「得了病的孩子與家人都這樣努力，為生命來奮鬥，我覺得他是有多重意義的」。除了支持侯友宜 外，也力挺魏德聖導演，同時也把人性的光輝、醫療的故事宣導出去，更呼籲健康的人應該要珍惜自己的生命，好好地發揮生命的光輝，可見電影的影響力相當驚人。

魏德聖導演表示，「BIG」故事靈感就是多年前在大愛台的電視紀錄片訪談中，曾遇到一位已截肢康復的女孩，在訪問過程中因為她樂觀面對人生的態度、出乎意料的治療過程與生命經驗，給了魏德聖非常大的震撼與靈感啟發，決定把這份勇敢面對人生、「重生」的信念分享給更多人，決定將這個埋藏許久的劇本付諸實現。

另外，魏德聖也坦言，自己想透過電影，讓大家看見孩子們努力求生意志、讓大家看見醫護人員辛苦而美麗的身影，「我們能夠做就是給予最大的資源，今天的活動扮演了很大的角色，慈濟是全台最大的骨髓資料庫，希望透過這部電影的影響力，累積到最大，未來生病的人不用耗費時間在化療與等待造血幹細胞的移植，用最少的時間，去完成治療」，同時感慨表達：「一個有影響力、帶給大家正能量的電影，在如今的時局很少，所以才會拍這一部電影。」