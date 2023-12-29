林志玲驚奇美腿再現 47歲當媽「不讓別人決定時間表」

林志玲認為做任何事都不要被年齡所限制。（Marie Claire美麗佳人提供）

台灣第一名模林志玲 接受「Marie Claire美麗佳人」雜誌訪問，穿上芭蕾舞鞋跳躍，優雅展露修長美腿。訪談中她也甜笑表示：「我覺得自己個非常幸運的人，現在是非常滿足的狀態。現在的我，想更協助完成老公的夢想、孩子的夢想，甚至是他人的夢想，對我來說，這就是讓自己快樂的使命。」

林志玲上個月剛過49歲生日，她形容20、30歲時努力衝事業，40歲之後則是盡量回饋，「沒有特定的時間點與方式，而是能做多少，就盡力去回饋多少」。

林志玲繼續表示：「大家都叫我志玲姐姐，我希望留在大家心中，是那個充滿溫暖並且帶著微笑的志玲姐姐，我鼓勵自己不斷勇往直前，不要放棄生命的每項挑戰，不要漠視別人的求助。最重要的是不要忘了最單純、潔淨，充滿美好的初心。」

47歲才生子當媽，被許多人認為是奇蹟，林志玲也呼籲：「不要讓別人決定你的時間表，那些催促著結婚生子，或是功成名就的聲音都不重要。你可以很晚結婚，你也可以很晚才事業有成。尤其不要被年齡所限制，因為沒有嘗試過，怎會知道行不行？就算真的失敗，也是一種可能性。自己決定自己的時間軸，誰都沒辦法替你做決定。」

提到與老公AKIRA間的夫妻相處之道，林志玲也分享：「夫妻之間的體諒與將心比心是非常重要的。溝通、傾聽、誠實也不能少。有時站要在對方的立場想一下，想完後再表達自己的意見。許多夫妻往往將時間奉獻在工作或孩子身上，兩人缺少溝通，真的非常可惜，兩人一定要坐下來好好講話，並且多誇讚對方，少抱怨對方的不是，看見對方的好。」