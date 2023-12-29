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郭采潔扭傷「撕脫性骨折」送醫 經紀公司回應傷勢

記者梅衍儂／即時報導
郭采潔參加成都草莓音樂節。（圖：草莓音樂節提供）
郭采潔參加成都草莓音樂節。（圖：草莓音樂節提供）

郭采潔日前在家不慎扭傷，送醫後發現右腳踝骨折，目前正處於恢復中，她感謝大家的關心與祝福，也希望大家注意安全，保護好自己不要受傷。

回顧2023年，郭采潔說：「過完年沒幾天我們就出發去巴黎，一個曾經熟悉又變得陌生的城市。然後終於啟動了音樂節模式，牽著羊巡演了12場。再後來又到歐洲待了蠻長一段時間，回來之後又去拉薩」。

1月時她受邀至巴黎參加時裝活動，因而展開深度旅遊，開啟跳蚤市場尋寶記。2月再應邀出席米蘭時裝秀，順道停留當地好好遊覽。4、5月，她陸續參加成都、佛山、北京、上海、三亞、深圳和新疆的草莓音樂節，以及楠溪江和上海的星巢秘境音樂節演出。她的團隊也將這一路演出拍攝成音樂紀錄片。

6月再有兩個品牌相繼邀請郭采潔赴巴黎參與時尚活動，那期間她遊歷了阿姆斯特丹、柏林、米庫拉紹維采、布拉格等地。7月再前往天津的泡泡島音樂與藝術節，10月則演出到重慶銀河方舟音樂節、常州太湖灣音樂節。

郭采潔回想這一年「在路上」的音樂公路之旅，深切感受各種文化洗禮，接收到前所未有的多樣性，在不同城市注意到不同的樂迷聽眾，不同音樂節各自擁有不同氛圍調性，她覺得每次閃現都是一次收穫，變動是給予一個人精神層面上最好的養分。

她形容新專輯的創作過程像一種「游牧」，猶如牛羊逐水草而居；她則逐著自己行走出來的印記，與音樂和靈魂自處，放養那些旋律。2024年新計畫之一，就是將在第一季推出新專輯，不僅於此，她仍會繼續專注在音樂創作以及演出，持續給樂迷們驚喜。

郭采潔2023年收穫滿滿。（圖：草莓音樂節提供）
郭采潔2023年收穫滿滿。（圖：草莓音樂節提供）

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