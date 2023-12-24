熱狗開唱 文青女神陳綺貞饒舌初體驗

陳綺貞(左)擔任熱狗演唱會嘉賓，文青女神台上首次唱饒舌。（記者李政龍／攝影）

「MC HotDog」熱狗暌違10年，一連2天在台北小巨蛋開唱，哏哏連發，不但自嘲「我只會抄朱德庸」，還對嘉賓陳綺貞說：「我現在超討厭鍾成虎！」表示欺負他女神的人就是他的敵人；他也讓兒子「小熱狗」首次登台，15歲帥兒身高已經超過他小半個頭。

熱狗開場唱完「安可」、「他們根本不是Rappper」後說：「很多往事都歷歷在目，上次辦小巨蛋是10年前，10年前有來的讓我看一下。」現場粉絲零零落落舉手，他笑說：「看來我流失不少老粉絲！」

第一位嘉賓馬念先和小熱狗在「怎麼能夠」一曲登場，熱狗2008年和當時女友Jennifer迎來兒子「小熱狗」，也創作歌曲「怎麼能夠」紀念當爸的心情，分手後他負責撫養。馬念先說：「其實我有心裡話要跟大家講，其實姚中仁（熱狗本名）根本就不是rapper！」熱狗傻眼回： 「你在供X小？」馬念先解釋：「你在我心中超 文青。」熱狗自嘲：「我只會抄朱德庸，我不是『超文青』。」

在唱新歌「追夢綠」前，熱狗說：「這首歌在網路上很多人罵，說超難聽，但我偏要唱！」隨後唱了幾句，音樂卻似乎卡住，不停的反覆「陳綺貞、陳綺貞、陳綺貞...」正當歌迷開始覺得疑惑，陳綺貞就從舞台後方背著吉他出場，音樂也一秒轉換成她的經典歌曲「躺在你的衣櫃」，全場歡聲雷動並跟著陳綺貞一起唱。