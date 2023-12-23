我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

最美歐巴桑陳美鳳 年輕族群幻想對象

記者陳慧貞／綜合報導
陳美鳳近來因逆齡照引發網友熱議。（圖：民視提供）
陳美鳳近來因逆齡照引發網友熱議。（圖：民視提供）

68歲台灣女星陳美鳳日前出席假髮代言活動，因一身火辣裝扮、緊緻的臉蛋，成為社群熱議話題，代表「全台最美麗的歐巴桑」的地位無人能及，更令人驚訝的是陳美鳳的魅力無法擋，至今仍是年輕族群的「性幻想」對象，一名中年網友就po文表示：「2023年最訝異的事情。」

陳美鳳日前出席代言活動時，頂著一頭粉色假髮，穿著緊身鏤空裝，纖細的腰身、美腿，極佳狀態在網路引起超大回響，甚至被認為可媲美南韓女團，最近還有人發現她還撞臉「刺青芭比」，髮型與翹唇神還原，十分有趣。

近期因陳美鳳的凍齡美貌而掀起的話題，依然在網路上熱議，一名李姓網友在臉書寫道：「身為一個1986年生的中年人，今年最讓我訝異的事情不是國際戰爭，不是經濟局勢、不是科技發展，而是當代年輕人的性幻想對象居然還是陳美鳳。」引來不少人留言「啊就很香啊」、「少年不知阿姨好，錯把少女當成寶」、「阿姨我愛妳，我身體和靈魂都賣妳」。

也有網友佩服她長年維持的火辣性感身材，認為或許臉蛋可靠醫美維持，但身材卻得靠努力運動養成，大讚：「美鳳姐的身材真的是無敵，連年輕的都無法有此等成績」、「美鳳姐是沒有在韓國發展然後年紀稍長的本土韓星」、「現在的造型真的是很可以」、「就很辣啊」。

陳美鳳「全台最美麗歐巴桑」地位無人能及。（圖：民視提供）
陳美鳳「全台最美麗歐巴桑」地位無人能及。（圖：民視提供）

芭比 臉書 南韓

上一則

趙露思被爆耍大牌 劇組替身平反：沒有人不喜歡她

下一則

唐嫣讚王家衛講戲幽默 爆胡歌沒聽懂

延伸閱讀

68歲的她被誤認為南韓女團 陳美鳳透露飲食秘訣

68歲的她被誤認為南韓女團 陳美鳳透露飲食秘訣
侯康配勝選關鍵？學者建議和「他」組連線：有拓票年輕族群能力

侯康配勝選關鍵？學者建議和「他」組連線：有拓票年輕族群能力
趙少康與政大生對談 宣示推內閣制「否則辭副總統」

趙少康與政大生對談 宣示推內閣制「否則辭副總統」
年輕人不愛「侯康」？ 南投縣長坦言藍營這標籤難撕除

年輕人不愛「侯康」？ 南投縣長坦言藍營這標籤難撕除

熱門新聞

ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
周海媚過去因演出「倚天屠龍記」被封「最美周芷若」。(本報資料照片)

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

2023-12-16 06:31
「驚奇隊長2」締造漫威史上空前敗績。圖／摘自IMDb

老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

2023-12-18 14:44
楊洋（左）被爆向王楚然提分手，但遭到女方以私密照威脅。（取材自微博）

「人間煙火」失利 楊洋救人氣 搶新劇擠走吳磊

2023-12-15 05:30
捅死大馬女歌手許佳玲的兇手運送屍體的畫面被拍下。(截取自噓！星聞影片)

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

2023-12-20 09:48

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦