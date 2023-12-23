最美歐巴桑陳美鳳 年輕族群幻想對象
68歲台灣女星陳美鳳日前出席假髮代言活動，因一身火辣裝扮、緊緻的臉蛋，成為社群熱議話題，代表「全台最美麗的歐巴桑」的地位無人能及，更令人驚訝的是陳美鳳的魅力無法擋，至今仍是年輕族群的「性幻想」對象，一名中年網友就po文表示：「2023年最訝異的事情。」
陳美鳳日前出席代言活動時，頂著一頭粉色假髮，穿著緊身鏤空裝，纖細的腰身、美腿，極佳狀態在網路引起超大回響，甚至被認為可媲美南韓女團，最近還有人發現她還撞臉「刺青芭比」，髮型與翹唇神還原，十分有趣。
近期因陳美鳳的凍齡美貌而掀起的話題，依然在網路上熱議，一名李姓網友在臉書寫道：「身為一個1986年生的中年人，今年最讓我訝異的事情不是國際戰爭，不是經濟局勢、不是科技發展，而是當代年輕人的性幻想對象居然還是陳美鳳。」引來不少人留言「啊就很香啊」、「少年不知阿姨好，錯把少女當成寶」、「阿姨我愛妳，我身體和靈魂都賣妳」。
也有網友佩服她長年維持的火辣性感身材，認為或許臉蛋可靠醫美維持，但身材卻得靠努力運動養成，大讚：「美鳳姐的身材真的是無敵，連年輕的都無法有此等成績」、「美鳳姐是沒有在韓國發展然後年紀稍長的本土韓星」、「現在的造型真的是很可以」、「就很辣啊」。
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