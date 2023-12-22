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黃湘婷新片尺度大開 逃家被綁架性侵

記者陳建嘉／綜合報導
「壞男孩」飾演逃家少女的黃湘婷坦言，因角色比現實的她年輕，接演前猶豫了許久。（圖：好勁影業有限公司提供）
「壞男孩」飾演逃家少女的黃湘婷坦言，因角色比現實的她年輕，接演前猶豫了許久。（圖：好勁影業有限公司提供）

曾以「魯冰花」古茶妹一角拿下金鐘女配角獎的女星黃湘婷，首部主演電影「壞男孩」與巫建和、黃聖球、潘親御、鍾家駿遊走在社會邊緣、做盡各種壞事。最新釋出的預告中，黃湘婷大尺度裸背犧牲美色，聯手壞男孩們一起仙人跳敲詐，以為只是玩玩的她，卻也慘遭綁架、性侵。黃湘婷坦言：「剛接到角色其實很抗拒。」

飾演逃家少女的黃湘婷，因角色比現實的她年輕，坦言自己猶豫了許久：「我覺得為了這個電影好，製作團隊應該去找別人演。」幾經掙扎加上團隊信任才決定接下，導演游智涵分享黃湘婷其實很有主見：「角色有先和湘婷討論，並根據她的想法做調整。」

片中黃湘婷遭綁架、性侵，逃跑過程換來滿身傷，她不只要在泥地上匍匐前進，還有多次奔跑因為太過投入沒能注意到坑洞而摔傷，敬業態度獲武術指導讚賞。黃湘婷坦言「被綁架」是拍攝過程最煎熬的時刻，悶熱的倉庫裡，氣味混濁到令人想吐，手又被綁出多條勒痕，無力到腦中經常浮現「到底還要多久」的想法。

另外，黃湘婷也特別感謝巫建和真的很暖：「雖然建和在片中很兇，但每次有那種要動手推的地方，只要導演一喊卡，他就會趕快偷偷抓一下，護著我。」黃湘婷回想當時的經歷，笑說自己很變態：「我很享受在這個氛圍裡，即使皮開肉綻，能夠為角色付出我都覺得很值得、很應該。」

黃湘婷笑說自己很變態，即使皮開肉綻，能夠為角色付出她都覺得很值得、很應該。（圖：...
黃湘婷笑說自己很變態，即使皮開肉綻，能夠為角色付出她都覺得很值得、很應該。（圖：好勁影業有限公司提供）

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