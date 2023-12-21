安心亞堪比「九官鳥」 13頁韓文台詞一氣呵成

安心亞(右)與韓演員池大韓合作。（圖：客家電視台、魔幻時刻電影提供）

安心亞主演新戲「女孩上場2」，近日劇 組大隊人馬到南韓 釜山取景，她與南韓演技派演員池大韓在以女籃著名的釜山大學體育館演出對手戲，更挑戰長達13頁韓文台詞，繼越南語、台語、客語，如今再戰韓文，堪稱演藝圈「九官鳥」，她笑稱：「原本以為我要完蛋了，因為根本背不起來。」沒想到她一氣呵成，連扮演教頭的池大韓都對她短時間內硬背的認真態度讚譽有加。

安心亞現場秀了兩句韓文，尤其是有「現在我也很混亂」之意的發音，都得到池大韓認證，給予「可以到南韓拍戲了」的高度評價。安心亞坦言，為了背13頁韓文台詞，她花一個禮拜時間，每天只睡5小時，連睡前都聽錄音硬背，「我才剛處理完客語部分，接著就是韓文，我以為完蛋了，還好還是完成了。」另一韓籍球員梁智英也讚：「她一直在練習，很厲害，講得很像韓國人。」

曾演過「異智山」的資深演員池大韓是釜山人，他透露20歲第一次出國旅遊就到台灣基隆，如今54歲的他，首次合作的外國演員也是台灣劇組，感嘆是特別的緣分，他認為該劇導演外表具男子氣概，內心卻像女生一樣細心，排戲時，導演花很多時間講述細節、情緒，令他很感動，雖在「女孩上場2」中戲份不多，但他仍看完第一季，遺憾沒有韓文字幕，但看完後仍有種「雨水打到池塘」的感動。

被問安心亞是不是韓男喜歡的類型？池大韓說：「韓國人喜歡清純佳人。」聽聞安心亞在台灣是唱跳歌手，池大韓展現紳士風度，能一起拍戲「是我的榮幸」，因安心亞看過韓劇 「二十五，二十一」，希望有機會能與男主角南柱赫合作，「跟老師（池大韓）對戲感覺自己像進入韓劇裡，因為老師說什麼我都要回韓語的『是』，一講出來就驚覺，哇！我是韓劇裡面的人了！」反應相當可愛。