陶晶瑩再出輯 砸16萬美元圓夢

陶子舊作新出，歌曲中處處仍充滿她的柔情。（圖：陶晶瑩提供）

5年沒發過專輯的陶晶瑩最近有兩首作品「出土」，包括劇集「左耳」的片頭曲「我要的勇敢」、和黃明志合作的「十個男人」。她笑說，「十個男人」是兩年前的作品，而「我要的勇敢」更塵封8年，「不知為什麼，命運的轉輪突然在此時全部啟動」。她剛好開始籌唱片新作，沒唱片公司奧援她需自費，至少掏500萬台幣（約16萬美元）才能實現夢想。

陶晶瑩雖是綜藝大姐，本業卻是歌手，如今年過50，聲線依然柔情。最近已故導演陳慧翎的「左耳」上架，大家發現片頭曲「我要的勇敢」竟是她的聲音。她笑說，是齊秦很喜歡她的「離開我」，為此向劇組推薦，沒想到錄完後放了8年，「太久了，我都忘了什麼時候錄的」，而黃明志的「十個男人」則因為談版權談了2年，過關後才上架，而且短短數日已破300萬點擊。

她當年唱紅「姊姊妹妹站起來」，多年後遇到黃明志，一句「可以來合作什麼」讓他創作出為男人角度說話的「十個男人」，她回憶黃明志為了拍好MV，很有誠意的把宜蘭傳藝中心包下來，她一路拍到半夜，自嘲像個女鬼，「但黃明志很善待我，當時曾問他，我這樣的唱法可以嗎？他望著我的眼說，妳唱歌的方式，我們多少人當作是功課在學，推出後點閱也超高」。

陶晶瑩出過10張專輯，嗓子曾受損到一度自認無法唱歌了，但喜歡唱歌的熱忱從未改變，如今潮流是自己投錢製作唱片，「光找歌、進錄音室，完成一張專輯的成本就超過台幣500萬，如果還加後續宣傳，千萬跑不掉，請唱片公司發，那就得經紀約也交給他們，所以我決定自己來」，最近她找好團隊收歌，另一方面，也錄完一檔新的綜藝節目，明年會陸續推出。