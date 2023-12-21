徐若瑄合體日本天后米希亞 一見如故

徐若瑄（右）和米希亞相見歡。（圖：威威巖提供）

徐若瑄 日前受邀參與日本 天后米希亞主持的聖誕節 特別節目「HAPPY Christmas 玩具屋MISIA 2023」，她飛往東京錄影，雙后首度合體，在節目上合唱充滿聖誕氣氛的歌曲「戀人是聖誕老人（恋人はサンタクロース）」，兩人一見如故，在節目上聊得十分投緣，徐若瑄笑說：「我們應該是第一次見面，真的像認識很久的好朋友一樣，聊得很開心。」節目結束，兩人進一步交換聯絡方式，希望能有機會相約再聚。

徐若瑄與米希亞一直非常欣賞彼此，但沒有合作的機會，今年是米希亞第四年在日本電視台主持聖誕特別節目，徐若瑄接到邀約十分驚喜，「真的非常的榮幸和開心，我一直很喜歡米希亞的音樂和歌聲。」

徐若瑄表示，能和自己喜愛的歌手合作，一起演唱「戀人是聖誕老人」，感覺很溫暖，「現場充滿聖誕節溫馨又歡樂的氣氛，讓我們一下子就像認識很久的朋友，沉浸在現場很有愛的氛圍裡。」兩人和其他嘉賓也在節目上交換聖誕禮物，讓觀眾提前感受到濃濃的過節氣氛。