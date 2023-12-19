接棒主持「紅白」 Lulu會向黃子佼請益

台視「紅白」今年由Lulu領軍主持。(記者李政龍／攝影)

台灣藝人Lulu繼金馬獎後，再接下台視除夕特別節目「超級巨星紅白藝能大賞」主持棒。她率陳明珠、黃偉晉、莎莎、許富凱出席記者會，直言壓力山大，畢竟去年「紅白」收視終於奪冠，從黃子佼 手上接棒又格外具有傳承意義，整體表現「只許成功」。

Lulu表示，從2023一路到2024工作強度都很高，中間還穿插尾牙主持。眾人恭喜她荷包賺飽飽，Lulu趕緊強調自己沒有漲價，整體收入在扣除抽成、孝親費後還算可以。「沒有九位數啦！當然數字會往上累積，不然越做越低是...？」

過去「紅白」從張小燕傳承到黃子佼，如今子弟兵Lulu接棒，主持陣容中的陳明珠也是黃子佼的徒弟。Lulu先前主持金馬獎時曾向黃子佼請教，她這次同樣會先自己準備，等差臨門一腳再去請黃子佼指點。

因為資歷不同，黃子佼會動用自己的人脈邀請重量級卡司，Lulu兩手一攤示意自己的好友多半也都是同輩的新生代，沒辦法比照辦理。但她掛保證今年「紅白」卡司絕對是「嚴重厲害等級的團體」，不僅需要多國語言，還來自高緯度國家。

雖然同為黃子佼徒弟，Lulu和陳明珠意外透露自己早就沒在「黃氏宗親會」群組。Lulu坦言本身不喜歡加入群組，所以很早就沒有在「黃氏宗親會」群組中；陳明珠則說自己不姓黃，所以並沒有加入「黃氏宗親會」。