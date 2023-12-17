我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

吳慷仁跟聽障主持人陳立育學手語 現學現賣獲滿堂彩

記者林怡秀／即時報導
「富都青年」男主角吳慷仁(左)大方獻出額頭與聽障粉絲翁瑛瑛玩水煮蛋敲下去。（公視提供）
「富都青年」男主角吳慷仁(左)大方獻出額頭與聽障粉絲翁瑛瑛玩水煮蛋敲下去。（公視提供）

公視身心障礙節目「聽聽看」日前舉辦電影「富都青年」特映場，也是台灣唯一一場手語專場，男主角吳慷仁跟「聽聽看」聽障主持人陳立育學習如何以手語比「大家好，來看『富都青年』電影！」搏得滿堂彩，陳立育也分享：「看了吳慷仁在獄中與法師的那場對手戲，真情流露，感動到忍不住落淚。」

在映後座談時，聽障粉絲余虹萱以手語分享：「我好感動，一直忍住不要哭太大聲。片中聽障者的生活好辛苦，我們能了解，因為我們無法說話，我們的生活常常有很多障礙，看到真的很有感觸，謝謝慷仁！」重聽的翁瑛瑛以口語問吳慷仁：「學手語後，是不是有發現手語比說話慢…，會看到聽障朋友聚餐聊不完，好像沒有結束的時候。」吳慷仁說：「對！」他還分享為了了解馬來西亞聽障朋友如何溝通，主動邀請他們吃飯的經驗。

吳慷仁用馬來西亞手語比食物，現場粉絲猜了半天，結果竟是「握壽司，而且要炙燒的！」引來全場哄堂大笑，吳慷仁說：「炙燒握壽司我ok，沒問題。等到聚會當天，我看到來了10個人，哈哈哈，我嚇一跳！但那一頓飯我覺得很值得，他們的溝通就像是無聲的樂曲，他們的表情、節奏，我看得很開心！所以，我跟弟弟（陳澤耀）才得到了靈感，當聽人在說話的時候，如果我明白，我就打斷他，跟一般人演戲的節奏是不一樣的！」

上一則

福原愛改血統？突自稱「我一半中國人」

下一則

盧貝松攜坎城影帝赴台亮相 念兩周在台灣最想做這件事

延伸閱讀

楊謹華慶生會私照曝光 吳慷仁、邵雨薇狂放閃甜死網友

楊謹華慶生會私照曝光 吳慷仁、邵雨薇狂放閃甜死網友
「富都青年」訴說大馬故事 吳慷仁：冥冥中召喚

「富都青年」訴說大馬故事 吳慷仁：冥冥中召喚
小S看淡「肉體出軌」 吳慷仁：不愛早點講

小S看淡「肉體出軌」 吳慷仁：不愛早點講
「富都青年」首映滿場淚 新科影帝吳慷仁盼金馬加持

「富都青年」首映滿場淚 新科影帝吳慷仁盼金馬加持

熱門新聞

周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
(噓！新聞)

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

2023-12-12 08:53
(取自搜狐娛樂)

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

2023-12-12 09:23
周海媚爆出已過世。（取材自微博）

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

2023-12-11 19:22
迪麗熱巴(右)成為天選皇后。(取材自微博)

不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」

2023-12-10 06:00
周海媚最後出席公開活動是在雅安大熊貓與自然電影周。（摘自微博）

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

2023-12-12 10:20

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬