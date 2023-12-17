吳慷仁跟聽障主持人陳立育學手語 現學現賣獲滿堂彩

「富都青年」男主角吳慷仁(左)大方獻出額頭與聽障粉絲翁瑛瑛玩水煮蛋敲下去。（公視提供）

公視身心障礙節目「聽聽看」日前舉辦電影「富都青年」特映場，也是台灣唯一一場手語專場，男主角吳慷仁跟「聽聽看」聽障主持人陳立育學習如何以手語比「大家好，來看『富都青年』電影！」搏得滿堂彩，陳立育也分享：「看了吳慷仁在獄中與法師的那場對手戲，真情流露，感動到忍不住落淚。」

在映後座談時，聽障粉絲余虹萱以手語分享：「我好感動，一直忍住不要哭太大聲。片中聽障者的生活好辛苦，我們能了解，因為我們無法說話，我們的生活常常有很多障礙，看到真的很有感觸，謝謝慷仁！」重聽的翁瑛瑛以口語問吳慷仁：「學手語後，是不是有發現手語比說話慢…，會看到聽障朋友聚餐聊不完，好像沒有結束的時候。」吳慷仁說：「對！」他還分享為了了解馬來西亞聽障朋友如何溝通，主動邀請他們吃飯的經驗。

吳慷仁用馬來西亞手語比食物，現場粉絲猜了半天，結果竟是「握壽司，而且要炙燒的！」引來全場哄堂大笑，吳慷仁說：「炙燒握壽司我ok，沒問題。等到聚會當天，我看到來了10個人，哈哈哈，我嚇一跳！但那一頓飯我覺得很值得，他們的溝通就像是無聲的樂曲，他們的表情、節奏，我看得很開心！所以，我跟弟弟（陳澤耀）才得到了靈感，當聽人在說話的時候，如果我明白，我就打斷他，跟一般人演戲的節奏是不一樣的！」