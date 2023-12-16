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林宥嘉返小巨蛋 漂染黑白髮惹全場尖叫

記者梅衍儂／綜合報導
林宥嘉開演唱會，吸引滿場歌迷力挺。(記者王聰賢／攝影)
林宥嘉開演唱會，吸引滿場歌迷力挺。(記者王聰賢／攝影)

林宥嘉「idol 2023世界巡迴演唱會」日前在台北小巨蛋登場，他突破過往造型，特別漂染白髮，以黑白混色髮型亮相，更搭配五套全新服裝帥氣登場，讓全場歌迷驚豔且尖叫連連。3場演唱會共吸引3萬多人，總計票房8400萬元新台幣(約267.8萬美元)。

時隔五年重回台北小巨蛋，林宥嘉事前不諱言有些近鄉情怯。開場帶來「一點點」、「請說」、「自然醒」等歌，他說：「雖然很幸運可以到各地唱，但回家的感覺不一樣，準備好一起哭一起笑了嗎？準備好一起逃出黑洞了嗎？如果你準備好的話，不要講太多話，我想唱很多歌，給我一個出生到現在最大的尖叫聲。」

他邀來同門師弟77Ke柯棨棋一起演唱經典代表作「少女」。77在得知要改編師兄歌曲時，第一個想到每個人成長過程中都有一首林宥嘉，巧妙改編歌詞「浪漫的愛情再定義，每天放yoga的歌曲；2000年後出生的孩子，怎麼可能沒聽過『傻子』」，並強調自己真的沒有「說謊」每一首都會唱。讓林宥嘉又驚又喜，開心向歌迷說：「這是我公司最年輕的師弟，是我邀請他來的唷！」

安可環節，林宥嘉換上一身酪梨綠絨毛外套，身背一隻熊配上同色大寬褲戴著護目鏡，在一連串不間斷的快歌舞曲，將現場氣氛點燃至最高點後，隨即走下舞台帶來慢歌組曲「浪費」、「天真有邪」和「兜圈」三首經典。寵粉的林宥嘉特別在三首歌面向不同方向，讓不同區域的歌迷都可以更近距離的和他互動，經典連發也讓歌迷跟著大合唱。

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