17歲帥兒脫單了 張清芳親赴紐約見「準媳婦」吐心聲

張清芳唱功相當了得，吸引大批粉絲喜愛。（圖：上引娛樂提供）

「東方不敗」張清芳和大兒子Nathan感情好，日前特地飛到紐約為其慶生，兒子看到媽媽來訪很開心，還帶著女朋友一起吃飯，張清芳欣慰地說：「第一次感覺到孩子長大了，年輕人談戀愛好可愛，在我看來很新鮮！」。

而即將迎接2024年，已經20多年沒在海外演唱的她，希望新的一年能把演唱會帶到更多有華人 的地方，出道迄今發行30多張專輯，張清芳常常被問到要怎麼把歌唱好，現在的她總懷著感恩的心說：「我的聲音是上帝給的！」。

她推出新歌「水深之處」，期望把自己經歷過的豐盛和喜樂，分享給歌迷朋友。張清芳很感謝上帝給了她辨識度很好的清亮嗓音，這幾年自己維持得還不錯，聲音也沒有被取代；而她覺得護嗓最好的保養方式，就是不要過度使用、不要講太久電話、不抽菸，以及多喝水。

至於南部歌迷引頸期盼明年3月2日高雄演唱會，張清芳笑言，相隔超過8個月，再重新站上台開個唱，對於自己這個年過半百的歌手來說，是滿值得挑戰的，也因為現在不那麼常站上舞台，格外珍惜每次的表現。