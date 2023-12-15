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遭對向車衝撞 龍千玉驚爆連出4次車禍

記者林士傑／綜合報導
龍千玉驚爆接連發生4次車禍，感到心驚膽跳。(圖：豪記唱片提供)
龍千玉驚爆接連發生4次車禍，感到心驚膽跳。(圖：豪記唱片提供)

龍千玉甫推出新專輯「十一號碼頭」，驚爆接連發生四次車禍，讓她心驚膽跳，連忙趕回老家基隆信義堂祈福，師姐告誡她今年要特別小心車關，幸而明年就會解除危機，她說：「龍年即將到來，我的藝名也有龍，相信迎接龍年的到來，車關危機一定會快速退散。」

她說第一次是在停車場不慎擦撞車道牆壁，再來等紅綠燈時遭對向來車擦撞，在橋上還遇到前方車輛突然掉落垃圾，第一時間驚嚇迅速閃躲等事件，所幸都能化險為夷。她表示以往有聘請助理負責接送，但疫情期間活動驟減，助理離職後尚未找到合適人選，「我開車時腦海惦記著許多雜事，接連發生車禍後，目前對開車有些恐懼，現在也會坐小黃與捷運，總之一切都很小心，感謝粉絲們的關心。」

忙於宣傳的她，跟同門師弟葉諾帆合唱新歌「彩虹花」，MV造型青春洋溢，髮型也參考芭比，讓身為鐵粉的她少女心大噴發，開心直呼：「拍MV時，我想像葉諾帆是肯尼，我們就自由發揮裝可愛，葉諾帆還設計許多可愛手勢，讓我好驚喜。」她形容過往合作對象都以敬重眼神互動，葉諾帆反而真情流露不矯情，「拍攝MV當下，整個人像重返17歲，超開心的。」

龍千玉驚爆接連發生4次車禍，感到心驚膽跳。(圖：豪記唱片提供)
龍千玉驚爆接連發生4次車禍，感到心驚膽跳。(圖：豪記唱片提供)
龍千玉(左)大讚葉諾帆設計許多可愛手勢。圖／豪記唱片提供
龍千玉(左)大讚葉諾帆設計許多可愛手勢。圖／豪記唱片提供
龍千玉(右)跟同門師弟葉諾帆合唱新歌「彩虹花」。圖／豪記唱片提供
龍千玉(右)跟同門師弟葉諾帆合唱新歌「彩虹花」。圖／豪記唱片提供

芭比 疫情 捷運

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