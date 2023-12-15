遭對向車衝撞 龍千玉驚爆連出4次車禍

龍千玉驚爆接連發生4次車禍，感到心驚膽跳。(圖：豪記唱片提供)

龍千玉甫推出新專輯「十一號碼頭」，驚爆接連發生四次車禍，讓她心驚膽跳，連忙趕回老家基隆信義堂祈福，師姐告誡她今年要特別小心車關，幸而明年就會解除危機，她說：「龍年即將到來，我的藝名也有龍，相信迎接龍年的到來，車關危機一定會快速退散。」

她說第一次是在停車場不慎擦撞車道牆壁，再來等紅綠燈時遭對向來車擦撞，在橋上還遇到前方車輛突然掉落垃圾，第一時間驚嚇迅速閃躲等事件，所幸都能化險為夷。她表示以往有聘請助理負責接送，但疫情 期間活動驟減，助理離職後尚未找到合適人選，「我開車時腦海惦記著許多雜事，接連發生車禍後，目前對開車有些恐懼，現在也會坐小黃與捷運 ，總之一切都很小心，感謝粉絲們的關心。」