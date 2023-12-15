陳鴻「上菜」紅到日本 凍齡師奶殺手掀轟動
美食天王陳鴻前往日本擔任青森蘋果親善大使，將烏魚子搭配上青森蘋果兩味高級食材，融合台日廚藝創意「貴夫人一口香」造成轟動，「阿鴻上菜」寶刀未老年過中年仍是永遠的師奶殺手。
陳鴻前往日本擔任青森蘋果親善大使，在青森巧遇台灣最大的通路大遠百徐雪芳總經理，兩位在過去已是舊識，再度見面都驚覺跟20年前一樣凍齡感到非常厲害，真的是越努力越年輕，此行一起到「輕津人偶形象博物館」並且參加人偶彩繪DIY。
「阿鴻上菜」這次應青森蘋果邀請擔任親善大使風靡熟女圈粉無數，拜訪青森國家公園風景區果園採用新式樹形，改良過的這種樹形可以讓每一棵蘋果都曬到太陽讓果實更鮮甜多汁，同時陳鴻也應日本東北最大報東奧日報的邀請，在蘋果樹下上演「阿鴻上菜」，陳鴻把台灣雲林的烏魚子一口吃跟青森蘋果做成一道Tapas，融合廚藝創藝，利用冬瓜糖跟桂花醬「貴夫人一口香」，結合兩地特色高級食材，為台日交流帶來驚喜的一道料理，鹹甜共治的搭配加上層次豐富的口感，讓高橋局長嘖嘖稱奇。
現場巧遇很多台灣的觀光客圍觀氣氛十分熱烈，陳鴻做菜的形象魅力十足充滿少年感，讓日本媒體都驚艷他的外表與時際年齡不符，好奇他是如何做到凍齡的養生之道，現場吸引不少從台灣來觀光的遊客，他們從年輕就開始看阿鴻上菜，所有的師奶們興奮不已，要求在青森的地標柴目山為背景一起合影，這次的巧遇偶像開心不已真的是賺到了，覺得像做夢一樣，能在青森蘋果國家公園跟陳鴻一起做菜。
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