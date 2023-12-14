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電影「BIG」演癌童母 曾沛慈想當媽 備孕拚生兩個娃

記者陳建嘉／綜合報導
曾沛慈在「BIG」飾演癌童的母親，戲外也超想當媽。(記者李政龍／攝影)
曾沛慈在「BIG」飾演癌童的母親，戲外也超想當媽。(記者李政龍／攝影)

台灣女星曾沛慈首度主演電影「BIG」，就在片中飾演獨自照顧罹癌女兒的單親媽媽。她去年才與音樂製作人孫立衡結婚，被問這回演媽，是否動了想生小孩的念頭，她坦言當然想，今年初就開始備孕，但一切順其自然，「我們就是盡最大努力，如果能有小孩就很棒，沒有的話，我們就去環遊世界，這樣也很棒」。

曾沛慈坦言，雖然工作忙碌，但一直把生小孩當作人生的第一順位，「從我們交往的時候，我就有主動問他想要小孩嗎？要幾個？有無凍卵需求？我自己希望能有兩個小孩」。

電影探討生離死別，曾沛慈提到家中曾領養一隻叫做Mini的狗，已於2018年過世，當時她正好在國外工作，無緣見到愛犬最後一面，「如果可以，我希望能在Mini身邊，希望我們未來無論在哪裡能相見，都不要忘記我」。如今演出講述生死議題的「BIG」，對她來說，正是與身邊摯愛正式告別的儀式。

曾沛慈剛開始演戲，就以「終極三國」、「終極一班」走紅。但她真正有成就感，是在「我們與惡的距離」演出辛勤照顧思覺失調症患者弟弟的樂觀女性，溫情表演獲得金鐘獎最佳女配角肯定，讓她終於體會到自己也能演好戲，「我覺得我的角色很有愛，所以後來很多影劇都找我演姊姊、媽媽吧」。

她因為獲獎太開心，會刻意將獎擺在家裡的明顯位置，讓爸媽不時能看見，「後來結婚之後，獎座也有帶出去，但可能因為擺得比較高吧，老公一直沒發現」。

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